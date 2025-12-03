Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 49e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Moordenaar met miljoenen fans

De Amerikaan Luigi Mangione is de verdachte van een moord die tot bijna net zoveel ophef leidde als die op politiek activist Charlie Kirk. Het slachtoffer was de topman van United Healthcare en Mangione werd voor veel mensen een superheld en een vrouwenidool. ‘Het doelwit is de verzekeringsbranche.’

Interview met actrice Loes Haverkort

Duizendpoot Loes Haverkort (44) is bij het grote publiek vooral bekend als actrice, maar ze heeft haar sporen als zangeres ook al lang en breed verdiend. Sinds het winnen van het tv-programma Het perfecte plaatje is ze daarnaast steeds meer fotograaf. Het eerste resultaat van die nieuwe carrièrestap is te zien in Troost, een hart onder de riem in boekvorm. ‘Ikheb mijn gevoelens lang weggestopt, alsof ze er nietwaren. Maar daarmee hou je jezelf voor de gek.’

Loes Haverkort

Kind van de duivel

Met terroristen, drugsbaronnen en seriemoordenaars loopt het altijd hetzelfde af: dood of in de gevangenis. Het nageslacht kampt echter een leven lang met de verregaande gevolgen van papa’s extremiteiten. ‘We zijn secundaire slachtoffers van de misdaad.’ Vier kinderen van duivels over het opgroeien onder –en het leven na – een beruchte vader.

Vader en zoon Escobar bij het Witte Huis in Washington.

Andrej Sacharov: vredesprijs én vader van de bom

Als atoomgeleerde ontwikkelt Andrei Sacha­rov (1921­-1989) de krachtigste kernbom ooit. Als activist groeit hij uit tot het geweten van de mensheid. In de Sovjet­-Unie wordt hij ver­guisd als landverrader én gevierd als nationale held. Vijftig jaar na zijn Nobelprijs voor de Vrede is Sacharovs nalatenschap nog altijd zo gespleten als een atoom in zijn kernwapens