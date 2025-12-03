George Clooney werd afgewezen als profhonkballer: ‘Ik had het uniform, maar geen talent’

Het is bijna niet voor te stellen, maar er was een tijd dat George Clooney zijn geld verdiende als schoenenverkoper en tabaksnijder. De man die nu tweevoudig Oscarwinnaar is, droomde als tiener namelijk van een heel andere carrière.

Professioneel honkballer

Eigenlijk wilde Clooney professioneel honkballer worden. Als zestienjarige jongen uit Kentucky leek die droom binnen handbereik toen hij werd gescout door de Cincinnati Reds, zijn lokale profclub. In een interview met Deadline grapte hij over die mislukking: 'Ik zag er zeker wel uit als een prof. Ik had een goede pet, een mooi uniform, het hele plaatje. Het enige waar het aan ontbrak was het daadwerkelijke talent.'

Van tabaksnijder tot filmster

Na het mislopen van zijn sportcarrière volgde een periode van ambachten en, zoals hij het zelf noemt, armoede. Hij studeerde kort journalistiek, maar maakte dat nooit af. In plaats daarvan werkte hij als schoenenverkoper, vakkenvuller, bouwvakker en tabaksnijder.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Clooney speelt af en toe nog een potje honkbal.

Het was uiteindelijk zijn neef die hem aanspoorde om auditie te doen voor een film. Clooney fietste na een dag zwoegen in de bouw naar de audities. De rest is geschiedenis. Tegenover Vanity Fair zei hij daarover: 'Ik raakte meteen verliefd op de hele industrie. Ik had nooit gedacht dat ik er geld mee zou verdienen.' Dat laatste is, gezien zijn huidige vermogen, inmiddels ruimschoots goedgemaakt.

Dit verhaal is gebaseerd op een uitgebreid profiel over George Clooney in de nieuwe Playboy. Het hele verhaal over 'King Clooney' lees je in de november-editie. [Bestel de editie hier]