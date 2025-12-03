Pieter van Vollenhoven al jaren gefopt door de bizarre AI-videos die hij deelt

Onbewust delen van nepvideo’s

Pieter van Vollenhoven blijkt jarenlang nietsvermoedend filmpjes te hebben gedeeld via zijn X-account, waarin bizarre natuurverschijnselen te zien waren. Wat hij dacht dat authentieke beelden waren van ongekende natuurspektakels, bleken in werkelijkheid beelden van gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden. Hij had dus geen kwade bedoeling en besefte niet dat hij hiermee bijdroeg aan de verspreiding van misleidende content.

'Ik voel mij belazerd'

Toen hij zich realiseerde dat de filmpjes nep waren, reageerde Van Vollenhoven volgens het AD geschrokken en teleurgesteld. Hij zei letterlijk dat hij zich 'belazerd' voelt door de misleiding, en dat hij nooit de intentie had gehad om onjuiste informatie te verspreiden. Van Vollenhoven deelde onder andere een gorilla die een handstand deed.

Ook herplaatste hij een AI-video van een poema die een man uit huis haalde om een andere poema uit een val te halen. Uiteindelijk komen beide poema's mee naar het huis van de behulpzame man en drinken ze voor de open haard een schoteltje melk. De zomer daarop keren ze terug naar het huis van de man, vergezeld door een welpje.

Volgens Van Vollenhoven is het een voorbeeld van hoe zelfs goedbedoelde internet-gebruikers onbedoeld kunnen bijdragen aan desinformatie.

Reflectie op de gevaren van sociale media

Deze gebeurtenis onderstreept hoe makkelijk nepinhoud zich kan verspreiden, zelfs via personen die het ogenschijnlijk onschuldig delen. Het toont aan dat sociale media-gebruikers alert moeten zijn op de betrouwbaarheid van content, en dat het controleren en toetsen van bronnen steeds belangrijker wordt. Het is een waarschuwing voor iedereen: beelden en video's kunnen misleidend zijn, ook als de intentie onschuldig is.