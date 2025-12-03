Tussenverslag D66 en CDA: welke oplossingen bieden ze in asielbeleid?

Dinsdag publiceerden D66 en CDA het tussenverslag met hun visie op de belangrijkste beleidskaders. Wat zeggen de partijen over het asielbeleid?

Grip op instroom en de Europese aanpak

De beide partijen stellen dat ongecontroleerde migratie de draagkracht van de samenleving overvraagt. Hun ambitie is om de politieke verlamming te doorbreken door te kiezen voor meer controle op de instroom, fatsoenlijke opvang en sneller meedoen. De start van het Europees Migratiepact in 2026 biedt hiervoor volgens beide partijen een gouden kans.

Op lange termijn wil men internationaal draagvlak vinden om asielaanvragen buiten Europa in te dienen en af te handelen. Op korte termijn wordt welwillend gekeken naar de herziening van de terugkeerrichtlijn en de mogelijkheden voor gesloten opvang voorafgaand aan uitzetting.

Daarnaast wordt voorgesteld om te overleggen met Duitsland en België om voorwaarden voor asielvergunningen en nareis te harmoniseren. Tevens wordt geopperd om het tweestatusstelsel in te voeren, waarbij tijdelijk voorwaarden aan huisvesting en inkomen kunnen worden gesteld voor nareis. Dit zou de druk op huisvesting laten afnemen.

Rust in de asielketen door vereenvoudiging

Bontenbal en Jetten stellen dat de permanente crisismodus in de asielketen moet worden beëindigd. Structureel worden daarvoor in het plan 41.000 vaste en 29.000 flexibele opvangplekken gerealiseerd, waarbij alle noodopvang verdwijnt. De Spreidingswet blijft in stand om een rechtvaardige verdeling over gemeenten te borgen.

Om de procedures te versnellen en de IND te ontlasten, wordt de asielprocedure in de plannen vereenvoudigd door het afschaffen van onder meer het aanmeldgehoor, het verplicht medisch advies en de voornemenprocedure. Een driejarige tijdelijke verblijfsvergunning wordt ingevoerd.

Naturalisatie blijft als het aan D66 en CDA ligt mogelijk na tweemaal een tijdelijke vergunning. Herhaalde asielaanvragen worden veel strenger getoetst en het niet meewerken aan procedures wordt een afwijzingsgrond. Daarnaast wordt de opvang van kwetsbare groepen veiliger en wordt overlast strenger aangepakt, onder meer door een flinke uitbreiding van de verscherpt toezichtlocaties.

Gerichte arbeidsmigratie en snel meedoen

Ook op het gebied van arbeidsmigratie en integratie hebben beide partijen voorstellen uitgewerkt. Arbeidsmigratie moet verschuiven van laagbetaalde arbeid naar gerichte arbeidsmigratie in sectoren die maatschappelijk en economisch belangrijk zijn. Misstanden en uitbuiting moeten worden tegengegaan. Werkgevers krijgen meer verantwoordelijkheid voor voldoende huisvesting om de afhankelijkheidsrelatie te doorbreken. Als stok achter de deur kunnen uitzendverboden worden ingezet in sectoren waar misstanden hardnekkig zijn.

Wat betreft integratie: mensen met een goede kans op een verblijfsvergunning krijgen na een maand het recht om te werken. Administratieve rompslomp wordt geschrapt en er wordt direct met taalles gestart. Op alle grotere opvanglocaties komt een meedoenbalie om nieuwkomers te helpen met taal en werk. Jetten en Bontenbal benadrukten dat de inhoud van het tussenverslag niet vast staat. Ze nodigden andere partijen uit om te onderhandelen over de inhoud.