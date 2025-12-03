John de Bever haalt uit naar mensen met burn-out: ‘Het is gewoon een hype'

Realitysterren John de Bever en Kees Stevens staan aan de vooravond van een nieuw seizoen van hun serie De Bevers, een podcast én een theatertour. Druk? Zeker. Maar klagen over werkdruk zullen ze nooit doen. Vooral oud-topsporter John heeft een duidelijke mening over het fenomeen burn-out.

Geruchten over kees

Onlangs ging er een gerucht rond dat Kees was ingestort tijdens een optreden. Onzin, zo blijkt. Het ging om een simpele voedselvergiftiging. 'Wij zijn niet zo van de burn-outs,' vertelt Kees nuchter in Panorama. Zijn man John gaat nog een stapje verder. Volgens de voormalig beste zaalvoetballer van de wereld stellen mensen zich tegenwoordig wel erg snel aan.

‘Je moet een basisconditie kweken’

'Een burn-out is een hype,' stelt John onomwonden. 'Dat heeft met een bepaalde generatie te maken. Als je oververmoeid bent, dan rust je een paar dagen uit en dan ben je weer fit.'

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Zelf lijkt de 60-jarige zanger onverwoestbaar, ondanks een dieet dat menig diëtist zou doen gruwelen. Waar Kees leeft op yoghurt en fruit en zich suf traint, houdt John er andere gewoontes op na. 'John zit elke dag aan de Magnums en frikandellen, maar er komt niets bij,' moppert Kees. John verklaart zijn fitheid door zijn verleden: 'Ik heb er heel lang op kunnen teren dat ik altijd heb gesport. Dat zou ik elke jonge gast aanraden: kweek een basisconditie.'

Angst dat het ophoudt

Dat de twee zo hard werken - in vijftien jaar zijn ze nooit langer dan twee weken op vakantie geweest - komt voort uit onzekerheid. Kees regelt alles zelf, van boekingen tot contracten, en durft niets uit handen te geven. 'Het komt vanuit de angst dat het ooit ophoudt,' bekent Kees. 'Dat ze niet meer bellen. Als er geen volgend seizoen van de realityshow komt, wordt het minder. Dus je wilt er nu alles uithalen.'

Dit artikel komt uit een groot interview in Panorama (nr. 48, 2025). Het hele gesprek met John en Kees is nu te lezen in het blad. [Bestel de editie hier]