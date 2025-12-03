Donald Trump denigrerend: 'Somalië stinkt en ik wil geen Somaliërs in mijn land'

Escalatie rond Somaliërs in de VS

Donald Trump heeft opnieuw voor controverse gezorgd met scherpe, denigrerende uitspraken over Somaliërs. Hij stelde dat Somalië 'stinkt' en dat Somaliërs 'niets bijdragen' in de Verenigde Staten. Ook richtte hij zich persoonlijk op congreslid Ilhan Omar, van Somalische afkomst en afkomstig uit Minnesota. Trump noemde haar en haar omgeving 'vuilnis'. De opmerkingen komen op een moment dat federale autoriteiten strenger optreden tegen Somalische immigranten.

Fraudezaak vergroot politieke spanningen

In Minnesota, waar een grote Somalische gemeenschap woont, loopt een grootschalig onderzoek naar fraude met welzijnsgelden. Meer dan 1 miljard euro aan overheidsgeld zou zijn misbruikt, onder meer via Feeding Our Future, een programma dat maaltijden voor kwetsbare kinderen had moeten leveren.

Zo’n 50 personen zijn veroordeeld en tientallen anderen - velen met Somalisch-Amerikaanse achtergrond - staan nog terecht. Trump gebruikt de situatie om alle Somaliërs verantwoordelijk te stellen, ondanks het feit dat het onderzoek individuen betreft en niet een hele gemeenschap.

Politieke reactie en impact op de gemeenschap

De regering-Trump beëindigde recent de bescherming tegen uitzetting van Somaliërs, die sinds 1991 gold vanwege de instabiele situatie in Somalië. ICE voert nu verscherpte operaties uit in Minnesota, waarbij vooral mensen zonder verblijfsrecht worden geviseerd. Burgemeester Jacob Frey van Minneapolis reageerde fel: volgens hem riskeert de aanpak zelfs Amerikaanse burgers te treffen op basis van uiterlijk.

Hij benadrukte dat de stad pal achter de Somalische gemeenschap staat. Minnesota huisvest naar schatting 80.000 Somaliërs, van wie de meeste Amerikaanse staatsburgers zijn. Intussen blijft Somalië kampen met armoede, droogtes en geweld door de extremisten van terreurgroep Al-Shabaab, waardoor vele inwoners afhankelijk zijn van hulp of gedwongen migreren. Amerika zette eerder al alle ontwikkelingshulp aan het land stop.