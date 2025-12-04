Kenneth Perez hekelt mentaliteit in Nederland: ‘Vaders met kinderen op de nek schelden ons verrot’

Hij woont al jaren in Nederland en heeft geen heimwee naar zijn geboorteland Denemarken, maar Kenneth Perez maakt zich ernstige zorgen over de kant die ons land opgaat. De ESPN-analist ziet Nederland verharden en spaart daarbij niemand: van de politiek in Den Haag tot de asociale gedragingen op de tribune.

Perez staat bekend om zijn ongezouten mening over linksbacks en spitsen, maar kijkt ook verder dan de krijtlijnen. Volgens de analist bevindt Nederland zich op een 'glijdende schaal'. Hij ziet het respect voor autoriteit verdampen. 'Dat zie je in de politiek, dat zie je op straat, dat zie je in het nul komma nul respect hebben voor de politie en het ambulancepersoneel. Ik vind het echt shocking.'

Vreselijke ziektes roepen

Vooral het gedrag in en rondom de voetbalstadions is Perez een doorn in het oog. Hij verbaast zich over volwassen mensen die hun zelfbeheersing volledig verliezen vanwege 'de binnenkant of buitenkant van een paal'. Het dieptepunt? De aankomst van de spelersbus bij stadions. 'Dan stonden volwassen mannen, mét een klein kind op hun schouders, ons de gekste dingen toe te wensen. Kanker dit, kanker dat… Dat gaat echt boven mijn pet.'

Falende politiek

Dat de onvrede in de samenleving toeneemt, begrijpt Perez overigens wel. Hij beseft dat hij tot de bevoorrechte '1 procent' behoort die zijn kinderen aan een huis kan helpen, terwijl 99 procent dat niet kan. Toch kijkt hij ook kritisch naar de leiders van het land. De verruwing op straat ziet hij weerspiegeld in Den Haag. 'De mensen die het land moeten besturen, als je ziet hoe zij met elkaar omgaan, dan vind ik het niet gek dat dit land aan het afglijden is.'

