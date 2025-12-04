De wederopstanding van Swindon: de oer-industriestad die opleeft als hotspot voor Europese droneproductie

De Britse stad Swindon vindt een nieuwe toekomst in de lucht. Dankzij een rijke industriële geschiedenis wordt het de drone-hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk.

De erfenis van de locomotief en de Spitfire

Swindon, ooit het hart van de spoorwegindustrie en later een cruciale locatie voor de productie van de iconische Supermarine Spitfire, bouwt voort op zijn diepe industriële en militaire erfenis. De sluiting van de Honda-fabriek in 2021 liet een goed geschoolde beroepsbevolking en aanzienlijke industriële ruimte achter. Dit blijkt een perfecte voedingsbodem voor de opkomende Europese drone-industrie.

Lokale politici, waaronder Labour-parlementslid Will Stone, zijn op een missie om van Swindon het centrum van de Britse drone-industrie te maken. Stone noemt de stad een 'easy sell' vanwege zijn uitstekende strategische locatie: direct aan de snelweg M4, goed verbonden met Londen, dicht bij de militaire trainingsbasis Salisbury Plain en met relatief goedkope arbeidskrachten. Deze factoren maken Swindon volgens hen de 'number one place' voor defensiebedrijven.

Swindon als centrum van de Britse drone-industrie

De visie om Swindon om te vormen tot de 'drone manufacturing hub' van het Verenigd Koninkrijk krijgt snel vorm met de komst van toonaangevende Europese defensiebedrijven. Het Duitse defensietechnologiebedrijf Stark, producent van geavanceerde onbemande wapensystemen voor de NAVO, opende in Swindon zijn eerste fabriek buiten Duitsland. Ze produceren er onder meer de Virtus, een drone die vliegende doelwitten kan uitschakelen.

Defensieminister Al Carns, defensiespecialist Rupert Pearce en Stark-CEO Uwe Horstmann tijdens de opening van de fabriek op 20 november 2025.

Ook de Portugese dronebouwer Tekever heeft gekozen voor Swindon. In het iconische Spectrum Building, bekend van de James Bond film A View To Kill, opende het bedrijf zijn grootste faciliteit in Groot-Brittanië. Hier worden drones voor surveillance en inlichtingen geproduceerd.

Daarnaast heeft Munin Dynamics zich in de stad gevestigd. Dit bedrijf werd opgericht door een Noorse ex-militair, om middelen voor drone-verdediging voor soldaten in Oekraïne te ontwikkelen. De opkomst van Swindon als dronestad blijft niet onopgemerkt. Dronemaker Flyby heeft ook interesse in het openen van een faciliteit in de stad. CEO Jon Parker zei dat de stad 'op een nieuw traject' zit, en dat zijn bedrijf daar onderdeel van wil uitmaken.

Banen en de terugkeer van maakindustrie

De transformatie is niet alleen militair-strategisch, maar ook cruciaal voor de lokale economie. De komst van deze en andere dronebedrijven zal leiden tot de creatie van honderden banen, evenals miljoenen ponden aan bedrijfsbelastingen voor de gemeenteraad.

Het voormalige Honda-terrein wordt momenteel ontwikkeld tot Panattoni Park. Investeringen van bijna een miljard pond transformeren het terrein tot een modern industriepark. Dit levert 7000 banen op, en dus de interesse van Europese dronebouwers.

Met een mix van ervaren talent en een nieuwe technologische focus bewijst Swindon dat het zijn robuuste industriële geschiedenis kan inzetten om de toekomst van de Europese defensie-industrie vorm te geven.