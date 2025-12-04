Bart Nijman: 'Uiteindelijk moeten burgers zelf voorkomen dat massamigratie de Verlichting uitdoet in Europa'

'Niemand in het politieke bestuur gaat ooit wat aan de massamigratie doen'

Informateur Sybrand Buma schreef een tussenverslag over de formatie op basis van de onderhandelingen tussen D66 en CDA. Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Wouter Kolff schoof bij Nieuwsuur aan om zich tevreden te tonen over de inhoud van de migratieparagraaf. ‘Afdronk: de toon richting lokale en provinciale bestuurders en politici is verbindend en het vraagstuk wordt genormaliseerd,’ zei hij op X.

‘Alleen al de toon’ beviel hem: Den Haag wil ‘samenwerken’, aldus Kolff – voorheen burgemeester van Dordrecht én Veenendaal en tevens lid van het Comité 4 en 5 Mei, dus goed ingewerkt in het ongekozen maar zeer zelf-importante Nederlandse bestuursnetwerk.

Kolff toonde zich het vleesgeworden probleem: asiel en migratie wordt alleen onder bestuurders en politici onderling besproken. De burger krijgt voldongen feiten opgediend in de vorm van hotels, gymzalen en vakantieparken vol vreemdelingen. Wie daar een machteloos ‘azc nee’-spandoek tegen maakt, wordt in de gezagsgetrouwe media afgemaakt als ondermens.

Onder de kop ‘rechtvaardig en humaan asielbeleid’ begint de asielparagraaf bovendien direct met dooddoeners: niemand bepleit onrechtvaardigheid, niemand promoot inhumane behandeling. Waar actie verlangd wordt, staat vaagtaal: Jetten en Bontenbal ‘kijken welwillend naar de herziening van de terugkeerrichtlijn’. Een zinnetje dat de inertie van de ambtelijke onwil in je gezicht schreeuwt.

Ook ‘inertie’ is vaagtaal, laat me verduidelijken: D66 en CDA willen geen fuck doen aan de asielinstroom. Daar hebben ze GroenLinks voor nodig, dus eisen ze van de VVD dat die zijn belofte breekt niet met de linksradicalen in een coalitie te stappen, terwijl JA21 zeer actief besmeurd wordt in daartoe bereidwillige media.

Maar om bij het migratieprobleem te blijven – want het is een probleem, een énorm probleem: niemand in het politieke bestuur gaat ooit wat aan de massamigratie doen. CDA en D66 niet, de VVD deed het ook nooit, de PVV had de afgelopen twee jaar het gevestigde bestuur tegen, maar ook z’n eigen competenties niet mee.

Uiteindelijk moeten burgers zelf voorkomen dat massamigratie de Verlichting uitdoet in Europa. Want met onwil, vaagtaal en provinciale bestuurders die bij Nieuwsuur minzaam knikken naar de formerende partijen kun je Nederland niet beschermen tegen de erosie van een heel continent, dat in de afgelopen decennia bewezen heeft niet te zijn ingericht op het onthaal, de opvang en de integratie van miljoenen Afrikaanse en Arabische migranten.

Aan de Kolff-kant van de netwerkbubbel wordt weleens beweerd dat het ‘de populisten’ zijn die zich terug willen trekken achter de dijken, maar in werkelijkheid zijn het de bestuurders die zich opsluiten in hun ivoren torens. Waar dijken hoogwater kunnen keren, is het maar de vraag of ivoren torens bestand zullen zijn tegen de smeulende vuren die bestuurders vanaf de voet van hun torens tegen zichzelf aan het opstoken zijn.