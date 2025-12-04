Jesse Klaver teleurgesteld: VVD en JA21 willen per se centrumrechts kabinet

GroenLinks-PvdA-leider Klaver uit scherpe kritiek op de VVD-blokkade en de centrumrechtse eisen van JA21, waardoor een meerderheidskabinet uit zicht raakt.

De harde lijn van het centrumrechtse blok

De formatie wordt momenteel gedicteerd door de wens van JA21-leider Joost Eerdmans om een 'centrumrechts' kabinet te vormen, dat de VVD per se moet bevatten. Eerdmans maakte donderdag bij informateur Sybrand Buma duidelijk dat zijn partij niet in een kabinet zonder de VVD stapt.

Hij wil een coalitie van VVD, CDA, D66 en JA21 (75 zetels), wat hij ziet als de 'beste coalitie op dit moment'. Met deze opstelling sluit JA21 de deur voor GroenLinks-PvdA. Een optie met linkse partijen en zonder de VVD is volgens Eerdmans ‘afgevallen’.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Klaver hekelt de VVD-blokkade als 'arrogantie'

Deze uitsluiting heeft tot scherpe reacties geleid bij Jesse Klaver. De GroenLinks-PvdA-leider noemt de VVD-houding, die een meerderheidskabinet blokkeert, 'arrogantie van de macht'. Klaver benadrukt dat D66 en CDA de verkiezingen wonnen met de belofte van samenwerking, maar dat de VVD die doorbraak verhindert.

Hij benadrukte bij informateur Buma dat hij een 'stabiel meerderheidskabinet' nodig acht om de grote uitdagingen in het land aan te pakken. De centrumrechtse fixatie ondermijnt volgens hem de wil om echt te willen samenwerken over de as van het politieke midden.

Minderheidskabinet: een beloning voor de blokkade

De frustratie van Klaver richt zich met name op de optie van een minderheidskabinet. Hij waarschuwt dat D66 en CDA een ‘cruciale fout’ begaan als zij hiervoor kiezen. Volgens Klaver zou een minderheidsconstructie de VVD ‘belonen’ voor hun blokkade tegen een meerderheidscoalitie.

Eerdmans ziet wel heil in de centrumrechtse optie met 75 zetels. Hoewel dat geen minderheid en geen meerderheid is, noemt hij de optie een 'variant op een meerderheidskabinet'.