Victor Vlam kritisch over Borsato-zaak: 'Schandalig dat het OM hem vier jaar lang heeft laten bungelen met zo’n zwakke zaak'

Marco Borsato werd donderdag vrijgesproken van ontucht met een minderjarig meisje. Mediacriticus Victor Vlam is kritisch op het Openbaar Ministerie.

Victor Vlam kritisch op het OM

Zanger Marco Borsato is dus vrijgesproken van ontucht met een minderjarig meisje, waarvoor het Openbaar Ministerie (OM) vijf maanden cel had geëist. Borsato opgelucht is en 'door wil met zijn leven,' ondertussen klinkt er felle kritiek op de lange duur van de strafzaak.

Mediacriticus Victor Vlam oordeelt via X snoeihard over het optreden van het OM. 'De zaak tegen Marco Borsato was gewoon geen sterke zaak. Dat het OM hem vier jaar lang heeft laten bungelen met zo’n zwakke zaak, is echt schandalig,' aldus Vlam.

De vrijspraak: geen overtuigend bewijs

De rechtbank in Utrecht sprak Borsato vrij omdat niet overtuigend bewezen kon worden dat de zanger de billen, borsten en vagina van het meisje had betast. Borsato heeft de beschuldigingen altijd ontkend. De zanger, die al jaren met de zaak geconfronteerd wordt sinds de aangifte in 2021, reageerde emotioneel op de uitspraak en gaf aan dat hij hoopt zijn leven weer op te kunnen pakken.

De zaak volgens de rechter

De rechter plaatste al direct kanttekeningen bij de aangifte van de destijds 22-jarige vrouw, die beweerde misbruikt te zijn toen zij 15 was. Volgens de rechtbank was de vrouw niet heel duidelijk over wáár en wánneer Borsato haar zou hebben aangeraakt. Het steunbewijs dat haar verklaring moest onderbouwen, was evenmin overtuigend, omdat de bron hetzelfde was als bij de aangifte.

Getuigen hadden geen ontuchtige handelingen gezien. Een door haar moeder stiekem opgenomen gesprek en passages uit een dagboek leverden geen ondubbelzinnige bekentenis op. Bovendien kon niet worden vastgesteld wanneer de dagboekpassages waren geschreven, waardoor het geen onafhankelijk steunbewijs bood.

Kritiek op het OM en de gevolgen

De stelligheid van de rechter over de onbewezen feiten en het gebrek aan overtuigend steunbewijs voedt de kritiek van Victor Vlam op het OM. Vlam stelt dat de rechter 'duidelijk en stellig' was over de zwakke bewijsvoering. Het OM heeft laten weten de uitspraak te bestuderen, maar heeft nog niet besloten of het in hoger beroep gaat. De advocaten van Borsato bespreken met hun cliënt of de smaadzaak tegen de aangeefster en haar moeder wordt doorgezet.