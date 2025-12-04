Vladimir Poetin volgens Brits onderzoek 'moreel verantwoordelijk' voor Novitsjok-dood Britse vrouw

De oorspronkelijke Novitsjok-aanslag

Het onderzoek, onder leiding van Lord Hughes, concludeert dat de moordpoging op de voormalige dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia Skripal in Salisbury in maart 2018 een actie was van de Russische staat. Volgens Hughes was het bewijs hiervoor 'overweldigend'. De aanslag werd uitgevoerd door agenten van de GRU, de Russische militaire inlichtingendienst, die zich identificeerden onder de aliassen Aleksandr Petrov, Roeslan Bosjirov en Sergej Fedotov.

De agenten brachten het novitsjok-zenuwgas, dat is ontwikkeld in Rusland, het VK binnen en pasten het toe op de deurklink van Skripals huis. De Skripals overleefden de aanslag na ernstige ziekte. Hughes omschreef de operatie als een 'publieke demonstratie van Russische staatsmacht'.

Fatale gevolgen van roekeloosheid

De 44-jarige Dawn Sturgess stierf enkele maanden later, in juni 2018, nadat ze in aanraking was gekomen met het zenuwgas. Haar vriend, Charlie Rowley, vond het Novitsjok in een flesje dat was vermomd als een flesje van het parfum Nina Ricci en gaf het aan haar. Sturgess spoot de vloeistof over zichzelf heen, waarna ze al snel onwel werd en later overleed.

Lord Hughes stelde vast dat het flesje door de Russische agenten na de aanslag op de Skripals 'roekeloos was weggegooid' in Salisbury. Hij benadrukte de duidelijke oorzakelijke link tussen het gebruik en het weggooien van de novitsjok door de Russische agenten en de dood van Sturgess, die hij een 'volstrekt onschuldig slachtoffer' noemde.

Autorisatie op hoogste niveau

De meest verreikende conclusie van het onderzoek is dat de poging om Sergej Skripal te vermoorden 'op het hoogste niveau, door president Poetin' moet zijn geautoriseerd. Lord Hughes stelt in het rapport dat alle betrokkenen bij de moordpoging, inclusief de agenten en degenen die hen stuurden, 'moreel verantwoordelijk' zijn voor de dood van Dawn Sturgess.

Het inzetten van een zeer giftig zenuwgas in een drukke stad was volgens hem 'een verbazingwekkend roekeloze daad,' waarbij het risico dat onbedoelde slachtoffers zouden vallen, volkomen voorzienbaar was. Tevens concludeerde het rapport dat de gehele vergiftigingspoging mogelijk voorkomen had kunnen worden als Skripal een andere identiteit had gekregen van de Britse autoriteiten.