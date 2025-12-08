Verras je gasten met Aberfeldy: vijf tips voor een feestdiner voor fijnproevers

Met de feestdagen in aantocht zoeken whiskyliefhebbers naar manieren om hun diners nét dat beetje extra te geven. Aberfeldy Highland Single Malt Scotch Whisky, geliefd om zijn honingrijke karakter, ronde diepte en Schotse heritage, presenteert daarom The Festive Whisky Pairing Guide: vijf culinaire tips om je kerstdiner te verheffen met whisky van uitzonderlijke kwaliteit. Van elegante aperitiefcocktails tot rijke pairing-combinaties die zelfs het hoofdgerecht overstijgen: deze gids is gemaakt voor fijnproevers die weten dat whisky tijdens de feestdagen thuishoort op tafel.

Aberfeldy is een verrijking van de feesttafel

Onlangs bracht Aberfeldy een select gezelschap samen tijdens een intieme whisky tasting in Club Birdies Amsterdam, waar verschillende jaargangen, waaronder de 12, 16 en 18 Year Old, werden gecombineerd met gastronomische gerechten. De avond liet overtuigend zien hoe veelzijdig Aberfeldy is tijdens een diner: van lichte, florale ouvertures tot diepe, wijn-gerijpte expressies bij wildgerechten. De pairingmomenten vormden het vertrekpunt voor deze feestelijke gids.

“Aberfeldy staat bekend om zijn zachte, honingachtige stijl en het warme, gelaagde karakter dat elke expressie zo geschikt maakt voor culinaire combinaties. Van lichte, florale aroma’s tot diepere, wijngerijpte tonen: onze whisky’s brengen een natuurlijke balans die de feesttafel verrijkt. Deze gids laat zien hoe whisky tijdens de feestdagen niet alleen wordt gedronken, maar een volwaardig onderdeel wordt van het diner," aldus Matthew Cordiner, Global Brand Ambassador Aberfeldy.

The Festive Whisky Pairing Guide - 5 ultieme tips

1. Start sterk: de Aberfeldy Macleod Highball - een feestelijk aperitief

De avond begint met sfeer, en die creëer je moeiteloos met de Macleod Highball. Deze elegante cocktail met Aberfeldy 12 Year Old, St-Germain en sodawater is licht, fris en verfijnd. Ideaal bij oesters, coquilles of andere lichte hors-d’oeuvres. De perfecte overgang van dag naar avond.

Recept – Macleod Highball

Ingrediënten:

• 50 ml Aberfeldy 12 Year Old

• 20 ml St-Germain

• Sodawater

• Lemon zest (garnering)

Methode:

1. Schenk Aberfeldy 12 Year Old en St-Germain in een highball-glas.

2. Voeg ijs toe en top af met sodawater.

3. Roer kort en garneer met een citroenzeste.

2. Aberfeldy 12 Year Old - Subtiel & honingrijk bij Hollandse bieten

De 12YO biedt florale zachtheid en elegante honingtonen die uitstekend samengaan met de aardse, zoet-frisse tonen van Hollandse bieten. Een verrassend harmonieuze combinatie die het voorgerecht naar een hoger niveau tilt.

3. Aberfeldy 16 Year Old - Warm & kruidig bij paling

De 16YO staat bekend om zijn volle, kruidige diepte en romige structuur. Die rijkdom vormt een onverwacht maar uitzonderlijk mooi contrast met gerookte paling: het vettige, zachte karakter van de vis krijgt meer lift, terwijl de whisky extra rondeur krijgt. Een pairing met diepgang die indruk maakt zonder te overheersen.

4. Aberfeldy 18 Year Old Cabernet Sauvignon Wine Cask - Elegant & krachtig bij wild en rode wijnsaus

Deze 18YO, gerijpt in Cabernet Sauvignon-wijnvaten, brengt tonen van rijp rood fruit, zachte tannines en warme eik samen. Perfect bij wildgerechten zoals hert, eend of reerug, vooral in combinatie met een klassieke rode wijnsaus. Een krachtige, elegante pairing die voelt als het hoogtepunt van het diner.

5. Aberfeldy 18 Year Old Sangiovese Wine Cask - Romig & weelderig bij vanille-ijs met gezouten karamel

Voor een spectaculair dessertmoment kies je de Aberfeldy 18YO Sangiovese Wine Cask. De diepe fruitigheid en subtiele kruidigheid passen verbluffend goed bij romig vanille-ijs met gezouten karamel. Het zilt-zoete dessert accentueert de warme eik en rode wijninvloeden van deze expressie. Een luxueuze, fluweelzachte afsluiting van de avond.

Aberfeldy: het ultieme cadeau voor de feestdagen

Met zijn warme, honingrijke karakter en elegante Schotse uitstraling is Aberfeldy niet alleen een perfecte begeleider aan tafel, maar ook een ideaal geschenk voor de feestdagen. Of je nu kiest voor de toegankelijke 12 Year Old, de rijke 16 Year Old of een van de exclusieve, wijn-gerijpte 18YO expressies: een fles Aberfeldy straalt vakmanschap, traditie en verfijning uit. Het is een cadeau dat indruk maakt op whiskyliefhebbers én op iedereen die houdt van kwaliteit, aandacht en bijzondere momenten.