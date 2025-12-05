Geert Wilders hekelt afzeggen Songfestival: 'Antisemitisme en walgelijke Israël-haat'

Nu bekend is dat Israël mee mag doen aan het Eurovisie Songfestival boycot Nederland het evenement, tot grote woede van PVV-leider Geert Wilders.

Terugtrekking Nederland van Songfestval

De Nederlandse omroep AVROTROS heeft bevestigd zich terug te trekken van het aankomende Eurovisie Songfestival. Deze beslissing komt nadat de EBU Israël niet uitsloot van het het evenement. De oproep tot een boycot of terugtrekking uit de competitie nam de laatste weken sterk toe.

Felle politieke reactie van Wilders

De politieke reacties op de terugtrekking zijn sterk verdeeld. Geert Wilders, leider van de PVV, reageerde met felle kritiek via X: 'Antisemitisme en walgelijke Israël-haat in zijn lelijkste vorm. Opheffen die AVROTROS'.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Wilders beschouwt de beslissing van de omroep als een uiting van anti-Joodse sentimenten en een afkeer tegen de staat Israël, en roept dus zelfs op tot het ontbinden van de omroep. Hiermee brengt hij de discussie over het Songfestival direct in het hart van het politieke debat over internationale betrekkingen en antisemitisme.

Internationale navolging van de boycot

Nederland is niet het enige land dat afhaakt. De NOS meldt dat ook andere Europese landen overwegen zich terug te trekken of dat al hebben gedaan. Landen zoals IJsland en Noorwegen hebben openlijk gediscussieerd over hun deelname, terwijl Ierland en Zwitserland zich bij de Nederlandse omroep hebben aangesloten door hun delegaties terug te trekken.

Ook Spanje, een van de grote financiers van het spektakel, trekt zich terug. De controverse rond de deelname van Israël heeft daarmee geleid tot een ongekende breuk in de traditionele eenheid van het Europese muziekevenement.