Euroclear-CEO slaat alarm: grote gevaren van Russische tegoeden inzetten voor Oekraïne

De discussie over de bevroren Russische tegoeden bij Euroclear bereikt een kookpunt, met waarschuwingen van de CEO en diplomatieke druk vanuit Duitsland.

Waarschuwingen van Euroclear-CEO Valerie Urbain

Valerie Urbain, CEO van Euroclear, uitte scherpe waarschuwingen over de risico's van het inzetten van de bevroren Russische tegoeden voor de wederopbouw van Oekraïne. Ze stelt dat de miljarden, die 10 à 15 procent van het Russische BBP vertegenwoordigen, beter als onderhandelingshefboom in vredesgesprekken kunnen dienen dan via een 'extreem complexe en risicovolle juridische structuur' te worden ingezet.

Een van haar grootste zorgen is de financiële stabiliteit van Euroclear zelf. Urbain waarschuwt dat als de sancties ooit worden opgeheven en Rusland het geld terugeist, het bedrijf failliet kan gaan als Europa de tegoeden al heeft weggegeven. 'Dit voorstel heeft impact op de levensvatbaarheid van Euroclear én op de economie van Europa,' aldus Urbain. Ze benadrukt de cruciale positie van Euroclear in het financiële systeem, waarbij een faillissement een wereldwijde impact zou hebben en de aantrekkelijkheid van de Europese markt zou schaden.

Angst voor Russische represailles

Naast de juridische en financiële risico's, waarschuwt Urbain ook voor mogelijke Russische represailles tegen België. Ze vreest dat Rusland maatregelen zou kunnen treffen tegen alle Belgische activa in Rusland, zelfs tegen bedrijven die niets te maken hebben met de Europese herstelinspanningen.

De Belgische buitenlandminister Prévot deelt de bezorgdheid en stelt dat 'het gevoel is dat de Europese Commissie ons met de rug tegen de muur zet'. Dit illustreert de gespannen relatie tussen België en de Commissie in dit dossier.

Duitse Bondskanselier mengt zich in de discussie

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft een reis naar Noorwegen uitgesteld om in Brussel te overleggen over de vrijgave van de tegoeden. Merz, die het plan al eerder steunde, stelt dat het voorliggende plan volledig in overeenstemming is met het internationaal recht. Correspondent Chiem Balduk meldt dat Merz de Belgische terughoudendheid begrijpt en juridisch bindende afspraken op Europees niveau wil om de financiële risico's door alle EU-landen te laten dragen.

Een succes in dit dossier zou Merz volgens Balduk ook goed uitkomen, omdat het inzetten van de tegoeden in Oekraïne de druk van de begrotingen van EU-lidstaten zou halen. Het dossier zal op de Europese top van 18 december opnieuw besproken worden.