Ex-schoondochter Antine Algra over Monique Hansler: 'Ik was 6 kilo afgevallen doordat ze zo onder je huid kruipt'

In de nieuwe realityserie De Hanslers: van de piste naar de playa is te zien hoe schoonloeder Monique Hansler (62) de nieuwe vriendin Denise van haar zoon Mike Hansler (33) volledig afbrandt. Het oordeel van de kijker is keihard: walgelijke televisie, vreselijke vrouw...

Wéér een nieuwe realityserie op tv? Waar draait het nou weer om?

De nieuwe SBS-realityserie De Hanslers volgt Monique Hansler en haar zoon Mike in hun dagelijkse leven, waarin familiebanden, ambities en openhartige momenten centraal staan. Mike is al bekend bij het publiek door zijn deelname aan het datingprogramma Winter vol liefde waar hij de mogelijkheden voor een relatie verkende met Antine en Denise. In de serie krijgt de kijker een breder beeld van hun persoonlijke wereld en de dynamiek binnen de familie.

Waarom is er zoveel te doen rondom Monique Hansler?

De realityshow De Hanslers zorgt voor precies dat waar de zender op hoopte: reuring, rumoer en vooral veel opgetrokken wenkbrauwen. De grootste blikvanger is daarbij niet Mike zelf, maar moeder Monique, die zich razendsnel heeft ontpopt tot het onverwachte zwaartepunt van de serie. Waar anderen nog proberen hun rol te vinden, stapt Monique elke scène binnen met een mix van controle, emotie en onbedoelde komedie die de kijker tegelijk irriteert én fascineert.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Haar bemoeizuchtige adviezen, knetterharde oordelen en de manier waarop ze met één opmerking een zorgvuldig opgebouwde sfeer kan slopen, bezorgen het programma een ankerpunt dat even ongemakkelijk als verslavend is. Op sociale media buitelt men over haar heen: van bewondering voor haar eerlijkheid tot verbijstering over haar dominantie. Hoe je het ook wendt of keert, Monique heeft in haar eentje het complete DNA van De Hanslers bepaald. Zonder haar zou het slechts een realityshow zijn, maar mét haar is het een gespreksonderwerp voor bij de koffieautomaat.

‘Ze heeft echt de gekste dingen gedaan’

Wat vindt Monique Hansler van zichzelf?

‘Wij worden de nieuwe Meilandjes!’

Wat vinden wij van Monique Hansler?

Zonde van de zendtijd.

Wat vinden anderen van Monique Hansler?

Antine Algra- ex-schoondochter

‘De realityserie zelf kijk ik niet, alleen de fragmentjes die overal voorbijkomen. Denise zegt dat ze zichzelf niet was, niet gelukkig was en behoorlijk is afgevallen, daar herken ik mezelf wel in. Ik was op een gegeven moment ook 6 kilo afgevallen, doordat Monique zo onder je huid kruipt met rottige opmerkingen en andere kuttigheid, dat je er gewoon naar van wordt.

Aan de andere kant vond ik Mike wel erg leuk, dus ik bleef mijn best voor hem doen. Monique weet dondersgoed dat hoe meer ongrijpbare opmerkingen ze richting Denise maakt, hoe meer reuring er ontstaat en hoe meer ze wordt uitgenodigd in talkshows en voor interviews. Het maakt Monique echt helemaal niks uit of het positieve of negatieve aandacht is, als het maar aandacht is. Een van de dingen die ik bij Mike en Monique heb meegemaakt, is dat zij condooms uit zijn koffer haalde om ze onbruikbaar te maken. Als ze wil dat hij geen seks heeft, knipt ze gewoon zijn condooms door.

Als je met Mike appt, antwoordt zijn moeder op Mikes telefoon. Ik kon precies zien wanneer het Mike was die me antwoordde of wanneer het Monique was, want je herkent dat aan hoe iemand appt. Ze zat dan namens Mike te appen. Die moeder controleert haar zoon echt op een verschrikkelijke manier. Het wordt denk ik erg moeilijk om deze mensen uit hun patronen te krijgen. Mike is veel te loyaal naar zijn manipulatieve moeder en durft niet tegen haar in te gaan.’

Bart Muller- deelnemer B&B vol liefde

‘Ik heb de eerste aflevering voor de helft gezien, maar dat was echt niet te doen. Na twintig minuten ben ik afgehaakt. Tegelijkertijd weet ik als geen ander hoe het is om gemaakt of gebroken te worden door tv, met knip-en-plakwerk. Daardoor vind ik het lastig inschatten of alles wat je ziet ook daadwerkelijk zo is gegaan. Zonder iemand persoonlijk te kennen, wil ik daar niet te snel een oordeel over vellen, want het blijft gescript.

Wat mij vooral opvalt, is hoe gericht er op de camera wordt gereageerd. Ze kijken elkaar niet aan, maar naar de mensen achter de camera. Dan komt het over als een toneelstukje, daarbij vind ik de regie heel matig. Het voelt niet als een reallifesoap, maar als iets dat wordt geregisseerd om zo over te komen. Over Monique als persoon, althans zoals ze op tv verschijnt: het lijkt alsof zij de spreekbuis van Mike is en dat hij zelf geen zeggenschap heeft.

Mike laat alles maar over zich heen komen. Je voelt het ongemak van het scherm afspatten en plaatsvervangende schaamte is denk ik het beste woord. SBS is altijd op zoek naar typetjes die ze groot kunnen maken en die kijkers trekken. Blijkbaar dachten ze dat in deze familie te zien, maar ik vind het zwaar tegenvallen en niet passend bij de tv van nu.’

Eline de Ruig- entertainmentdeskundige Shownieuws

‘Monique kwam in Shownieuws om over de nieuwe realityserie te praten, maar net die week had Denise naar buiten gebracht dat het uit was met Mike. Zij was daar heel verdrietig over terwijl Mike en Monique in de media nogal laconiek deden. Ik wilde begrijpen hoe dat zat en was daarom kritisch.

Monique gaf af op Denise, omdat die had verteld dat het uit was, terwijl dat volgens Monique pas in de realityserie te zien zou moeten zijn. Maar Denise was er verdrietig over, ik snap wel dat ze dat niet meer voor zich kon houden. Bovendien hoorde ik van Denise dat er nauwelijks nog contact mogelijk was met Mike en Monique; waarom bellen ze elkaar niet even om het er samen over te hebben? We vinden er met z’n allen wat van en dat is natuurlijk lekker, want niemand wil naar een realitysoap kijken waarin niets gebeurt.

Het blijft fascinerend om te zien hoe Monique Denise afkat over haar stem of over hoe ze uien snijdt. Je verbaast je voortdurend en die gezinsdynamiek is interessant. Het is een beetje love to hate, al vind ik dat bijna te zwaar, want hoewel ik kritisch op haar ben, vind ik Monique ook een grappige vrouw. Ze staat voor dat gezin en dat maakt het boeiend om naar te kijken. Je ziet het ook aan de kijkcijfers, die blijven stijgen. Mensen willen dit gewoon zien.’