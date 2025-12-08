Elon Musk steunt Geert Wilders: 'We zouden de Europese Commissie moeten afschaffen'

Geert Wilders uitte via X zijn onvrede over de megaboete die het platform kreeg opgelegd door de Europese Commissie. Hij kreeg bijval van X-baas Musk zelf.

Megaboete van 120 miljoen euro voor X

De directe aanleiding voor de eensgezindheid tussen de PVV-leider en de techmiljardair is de hoge boete die de Europese Commissie heeft opgelegd aan het sociale mediaplatform. De sanctie, die kan oplopen tot 120 miljoen euro, is het resultaat van schendingen van de Digital Services Act (DSA).

De Commissie heeft kritiek op X vanwege meerdere tekortkomingen, waaronder het misleidende gebruik van betaalde 'blauwe vinkjes', waardoor de authenticiteit van accounts in gevaar komt. Ook wijst Brussel op een gebrek aan transparantie in het advertentieregister en onvoldoende toegang tot data voor onderzoekers, wat essentieel is voor het bestrijden van desinformatie. De boete onderstreept de strenge aanpak van de Europese Unie tegen grote techbedrijven die niet voldoen aan de EU-regels voor online veiligheid en openheid.

Wilders: 'Totalitaire institutie, afschaffen!'

De sanctie leidde tot een felle reactie van Geert Wilders. Hij uitte op X zijn ongenoegen en stelde dat de Europese Commissie overduidelijk haar boekje te buiten ging. Wilders hintte dat hij de Commissie ondemocratisch vindt.

'Niemand heeft jullie verkozen. Jullie vertegenwoordigen niemand,' schreef Wilders. Hij noemde de EC een 'totalitaire institutie' die de woorden 'vrijheid van meningsuiting' niet eens kan spellen. Zijn conclusie was radicaal: 'We moeten de boete voor X niet accepteren, maar de EC afschaffen.' Daarmee verbond Wilders de kritiek op de boete direct aan zijn bredere standpunt over een Nexit.

Musk steunt Wilders: 'God van de bureaucratie'

De tweet van Wilders kreeg direct bijval van de hoogste baas van X, Elon Musk. De Amerikaanse ondernemer reageerde kort maar krachtig: 'Absolutely!' en leverde vervolgens zijn eigen kritiek op de macht van het Brusselse orgaan.

Musk hekelde de EC door te stellen dat deze de 'god van de bureaucratie' aanbidt en de bevolking van Europa 'verstikt' met regels. De expliciete en publieke steun van de invloedrijke Musk aan Wilders' eurosceptische standpunten markeert zijn zoveelste politieke inmenging in het Europese debat.