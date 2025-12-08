De onzichtbare dictator: wat we weten (en niet weten) over Bashar al-Assad's leven in Rusland

Het is een jaar geleden dat oud-president Bashar al-Assad naar Rusland vluchtte nadat zijn regime viel en rebellen de macht in Syrië overnamen.

De val van Assad

Na 24 jaar kwam er op 8 december 2024 een einde aan het regime van Assad. De rebellen van Hayat Tahrir al-Sham (HTS) namen de macht in het land over en hun leider Ahmed Hussein al-Sharaa werd de nieuwe president van Syrië. De val van Assad leidde tot grote vreugde in Syrië, beelden van verscheurde Assad-posters en feestvierende menigtes domineerden het nieuws.

Vandaag, een jaar na dato, vieren vele Syriërs wederom feest. Daisy Mohr, correspondent Midden-Oosten voor de NOS, schetst een dubbel beeld van de feestelijkheden. Het feest is volgens haar voor velen in Syrië bitterzoet. Daders van oorlogsmisdaden lopen vaak nog vrij rond en complete wijken liggen in puin. Daarnaast was er sprake van gijzelingen en moordpartijen waarbij duizenden personen die tot Syrische minderheden behoren slachtoffer werden.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Wat weten we van Assad's leven in Moskou?

Dat Assad naar Rusland vluchtte en met zijn familie asiel en bescherming geniet van de Russische autoriteiten is algemeen bekend. Echter is dit ook praktisch de enige bevestigde informatie. Door deze schimmigheid rondom zijn persoon gaan er aan de lopende band geruchten rond over de familie Assad. Zo ging het gerucht rond dat hij uren per dag online gamed en af en toe een winkelcentrum onder zijn woning bezoekt.

Begin oktober meldde de New York Post dat Assad bijna was overleden na een vergiftiging. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov ontkende dit en zei tegen Arabische media dat Assad 'geen problemen ondervindt' met het leven in de stad Moskou.

Geruchten over scheiding

Binnen enkele weken na zijn aankomst in Rusland gingen er geruchten dat zijn Assads vrouw Asma van hem wilde scheiden en dat zijn bezittingen door de Russen waren bevroren. Ook toen ontkende het Kremlin alle geruchten. Assads vrouw heeft kanker en werd al voor de val van Damascus behandeld in Moskou.

Naar verluidt woont Assad in een luxe complex in het zakelijke district van Moskou, waar hij wordt beveiligd en gemonitord door de Russische veiligheidsdiensten. Behalve een bericht op 16 december 2024 zijn er geen publieke statements gedaan door Assad.