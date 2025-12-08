Hoe Raymond Mens van Amazon-manager uitgroeide tot de bestbetaalde Amerika-kenner van Nederland

Raymond Mens vertelde openhartig over de risicovolle carrièreswitch die hem meer opleverde dan zijn goedbetaalde baan in het bedrijfsleven.

Raymond Mens is in korte tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in de Nederlandse media, waar hij wordt gezien als dé Amerika-kenner. Maar de stap naar dit avontuur was een enorme gok. Hij vertelde in een interview met Playboy dat hij zijn goedbetaalde baan bij Amazon inruilde voor de Amerikaanse politiek.

De droom die meer opleverde dan Amazon

Zijn moeder was niet gerust op de beslissing: 'waarom zeg je in godsnaam een goede, veilige baan op voor iets waarvan je helemaal niet weet hoe het uitpakt?'. Voor Mens was het echter een droom; als klein kind wilde hij er al iets mee doen en was het zijn droom om 'de nieuwe Max Westerman' te worden.

Hij ging er aanvankelijk vanuit dat zijn inkomen zou halveren. Toch boekte hij financieel succes: 'Ik verdien inmiddels meer dan bij Amazon, terwijl mijn uitgavenpatroon min of meer hetzelfde is gebleven,' aldus Mens.

Een politieke nerd

Mens noemt zichzelf een nerd. Hij is niet met geld bezig; zijn drijfveer is zijn grote hobby: de Amerikaanse politiek. Terwijl anderen in het weekend 'langs het voetbalveld staan met hun kinderen of biertjes drinken in een café,' sluit hij zichzelf in zijn huis op om achter zijn computertje te zitten. Daar kan hij zich urenlang mee vermaken.

Volgens Mens wordt politiek in Amerika op een heel andere manier bedreven dan in Nederland. Hij vergelijkt het met voetbal: 'Als wij de Eredivisie zijn, zijn de Amerikanen de Champions League'.

