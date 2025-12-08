Jesse Klaver: 'Kiezers die voor verandering hebben gekozen worden belazerd'

De kabinetsformatie lijkt af te stevenen op een minderheidsvariant, tot grote frustratie van GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver.

Minderheidskabinet in zicht volgens Klaver

GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver ziet de onderhandelingen duidelijk richting een minderheidskabinet bewegen. Volgens hem is dit het afgelopen weekend én maandagochtend opnieuw gebleken. Hij reageert zichtbaar teleurgesteld en stelt dat een dergelijke constructie neerkomt op het 'belazeren' van kiezers die juist voor verandering hebben gestemd. Dat de VVD vasthoudt aan een blokkade tegen zijn partij, wordt in zijn ogen met deze stap zelfs beloond.

Een minderheidscoalitie van VVD, D66 en CDA zou uitkomen op 66 zetels, waardoor de drie partijen voortdurend afhankelijk zijn van steun uit de oppositie om voorstellen door de Kamer te krijgen. Klaver vindt het onbegrijpelijk dat in deze politiek turbulente tijden niet gekozen wordt voor een stabiel meerderheidskabinet.

'Riskant experiment in een instabiele wereld'

Klaver noemt de minderheidsvariant een 'riskant experiment', juist nu de internationale situatie volgens hem grillig en onzeker is. Hij wijst op de verslechterende geopolitieke verhoudingen, de toenemende spanningen in het Caribisch gebied en de schijnbare terugtrekking van de Verenigde Staten uit hun traditionele rol op het wereldtoneel. Daarbij komt dat de economische omstandigheden wankel zijn, wat volgens hem om een krachtige en samenhangende aanpak vraagt.

Losse afspraken per dossier, zoals stikstof of woningbouw, vindt hij ontoereikend. De huidige omstandigheden dwingen volgens Klaver tot breed gedragen besluiten en langdurige samenwerking, niet tot incidentele meerderheden.

Geen gedoogsteun van GroenLinks-PvdA

Op de vraag of GroenLinks-PvdA bereid is plannen van een minderheidskabinet te steunen, is Klaver helder: zijn partij gaat niet gedogen. Deelakkoorden vooraf, zoals sommige partijen zouden willen, ziet hij niet zitten. Hij benadrukt dat GroenLinks-PvdA het kabinet pas in de Kamer zal beoordelen, wanneer concrete voorstellen er daadwerkelijk liggen.