'Pirateneiland' Curaçao en de druk van de overheid: Danny Vera over de Nederlandse gejaagdheid

Danny Vera liet in gesprek met Panorama weten dat hij absoluut geen fan is van de Nederlandse gejaagdheid en zelfs zou verhuizen.

Danny Vera voelt zich niet thuis bij de 'gejaagdheid van Nederland' en de 'druk' die op burgers wordt gelegd. Hij haalt graag herinneringen op aan de jaren 90 toen het volgens hem allemaal 'iets rustiger was'.

Voorkeur voor Curaçao

Zijn voorkeursplek is Curaçao, dat hij lachend een 'pirateneiland' noemt. Het is een plek waar je 'iets meer in het moment' leeft. Hij denkt er samen met zijn vrouw over na om Nederland te verlaten, al is het alleen maar vanwege het 'teringweer' van eind september tot eind mei. Op Curaçao kunnen ze 's avonds na het eten nog naar het strand, iets wat in het gejaagde Nederlandse leven met werk en kinderen vaak niet lukt.

Geen fan van Nederlandse regeldruk

Vera stoort zich aan de toon en de regeltjes van de overheid. Hij wordt 'recalcitrant' van een overheid die 'alleen maar regeltjes oplegt'. Als voorbeeld noemt hij de belastingbrieven, waarbij hij een vriendelijkere toon mist. Ook een boete van de politie omdat hij 'net te laat' was bij een parkeerautomaat, zorgt ervoor dat hij zo graag op Curaçao zit.