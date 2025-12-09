Emma Heesters rekent af met cliché: 'Sterker door ziekte? Ik had het liever niet meegemaakt'

Het is een veelgehoorde uitspraak: 'Je komt er sterker uit' na een zware periode. Maar zangeres Emma Heesters, die openhartig vertelt over de impact van haar ziekte, plaatst een kanttekening bij dit zogenaamde positieve cliché.

Hoewel ze toegeeft dat ze mentaal sterker is geworden, is dit een winst die ze liever nooit had gemaakt. 'Ik ben mentaal wel sterker geworden,' geeft Heesters toe in haar interview met Grazia. 'maar dat wordt ook een soort van afgedwongen, dus het voelt heel dubbel'.

De hoge prijs van de nieuwe veerkracht

De zangeres benadrukt de hoge prijs die ze betaalde voor deze nieuwgevonden mentale veerkracht. 'Het is niet zo dat je denkt: yes, wat fijn, want tegen welke prijs ben ik sterker geworden? Ik had het liever allemaal niet mee willen maken.'

Haar strijd heeft niet alleen een emotionele tol geëist, maar ook een fysieke. Voor haar ziekte was ze 'heel fit' en zat ze 'lekker strak in haar vel.' Het contrast met haar huidige situatie is soms pijnlijk. 'Soms kan ik een baaldag hebben en denken: ik had daar zo hard voor gewerkt.'

Gezondheid is het allerbelangrijkste

Toch relativeert ze dit gevoel door terug te keren naar de essentie. Haar eerdere fysieke fitheid was bedrieglijk, want er zat toen een tumor in haar lichaam. De zangeres, die nu acht kilo zwaarder is, ziet in dat alles draait om gezondheid.

'Nu ben ik acht kilo zwaarder, maar wel weer gezond, dat is toch het allerbelangrijkste,' concludeert Heesters. Haar verhaal is een krachtige herinnering dat, hoewel tegenslag kan leiden tot groei, de wens om gezond te zijn altijd prevaleert boven het 'sterker' uitkomen van een strijd die men liever niet had willen voeren.