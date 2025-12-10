Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 50e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Defend Netherlands: wie zijn deze 'bezorgde burgers'?

Tijdens een uit de hand gelopen demonstratie in Den Haag kreeg extreemrechts weer een gezicht: in het zwart geklede jonge, witte mannen die met barkrukken smeten, ramen ingooiden en nationalistische leuzen scan­deerden. Bij Defend Netherlands zeggen ze slechts ‘bezorgde burgers’ te zijn. Nieuwe Revu maakt tijdens een demonstratie in Lisse kennis met deze groep.

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier

Interview met Huub Stapel: 'De verrechtsing vind ik vreselijk'

Zijn timing is nog altijd perfect. Geheel volgens afspraak betreedt Huub Stapel, net 71 geworden, en nu te zien in Amsterdamned II, maandagmiddag klokslag twaalf, zijn favoriete café in Amsterdam. ‘Ik doe hier al mijn interviews,’ zegt hij. En dat kan kloppen: precies tien jaar geleden zaten we aan precies hetzelfde tafeltje tegenover elkaar in Oud-Zuid, de chicste buurt van de hoofdstad. ‘Ik beleef hier ontzettend veel Jubel, Trubel, Heiterkeit.’

Huub Stapel

Er zit muziek in podcasts

Nog niet eens zo heel lang geleden moest je muziekpodcasts nog meteen loep zoeken, nu word je bijna bedolven onder de uitingen, voornamelijk bedoeld om de verkoop van en de interesse in een nieuw album te bevorderen. ‘Met dank’, uiteraard, aan Taylor Swift. Maar ook de fan van de wat meer obscure muziek komt aan zijn trekken.

Het trio achter de podcast Rock’s Back-pages met vlnr: Jasper Murison-Bowie, Barney Hoskyns en Mark Pringl.

Bop House: van Tiktok naar p*rn* in twee klikjes

In het Bop House worden TikTok­-meisjes miljonair door te doen alsof ze zestien zijn. Sophie Rain, ‘de maagd van OnlyFans’, heeft hier haar eigen sekseconomie opgetuigd. Achter elke dansvideo en schattige pyjama schuilt een wereld van manipulatie, digitale pooiers en grenzeloze verleiding. ‘Tienermeisjes zien OnlyFans steeds vaker als een snelle manier om schathemeltjerijk te worden.’

Enkele inwoners van het bop house.

Nieuwe Revu spreekt ex-krijgsgevangenen uit de Oekraïne-oorlog

Ondanks een slinkend aantal manschappen voert het Kremlin nog steeds in alle hevigheid oorlog tegen Oekraïne. Russische drones en vliegtuigbommen zaaien dagelijks dood en vernieling in het geteisterde buurland. De enige toenadering tussen Kyiv en Moskou bestaat uit een regelmatige uitwisseling van krijgsgevangenen en gesneuvelden. Nieuwe Revu sprak met een Russische en een Oekraïense soldaat die beiden in gevangenschap zaten.