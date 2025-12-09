Contractverlenging na Kirk-controverse: Jimmy Kimmel blijft Trump op de hak nemen

Contractverlenging na controverse

De Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel heeft zijn contract bij zender ABC met één jaar verlengd. Hierdoor is zijn talkshow Jimmy Kimmel Live!, zeker tot mei 2027 op televisie te zien.

Deze verlenging komt ongeveer drie maanden na de veelbesproken schorsing van de show. In september haalde ABC het programma voor onbepaalde tijd van de buis nadat Kimmel suggereerde dat de schutter van de moord op de politieke activist Charlie Kirk uit de MAGA-hoek (Make America Great Again) zou kunnen komen. Deze uitspraak leidde tot enorme controverse.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Hollywood steunt Kimmel

De beslissing van ABC om de show te schorsen, werd zwaar bekritiseerd. Ruim 400 grote Hollywoodsterren, waaronder Meryl Streep, Tom Hanks en Robert De Niro, ondertekenden een open brief waarin zij de schorsing veroordeelden. Zij waarschuwden voor 'een donker moment voor de vrijheid van meningsuiting' in de Verenigde Staten

Al na minder dan een week bracht de zender Jimmy Kimmel Live! terug. De presentator bood geëmotioneerd zijn excuses aan: 'Het was nooit mijn bedoeling om de moord op een jongeman licht op te vatten.' Critici vermoeden dat de snelle terugkeer te wijten was aan de massale publieke en professionele steun die Kimmel ontving.

Voortdurende strijd met Trump

Ondanks zijn excuses heeft Kimmel zijn kritische en satirische aanvallen op de Amerikaanse president Donald Trump snel hervat. De presentator maakt regelmatig grappen over Trumps gedrag en uitspraken. Ook vice-versa worden geen woorden gespaard. Trump noemde de komiek onlangs 'verschrikkelijk' en drong via sociale media aan 'de zwerver van het scherm te halen'. De spanningen tussen de talkshowhost en de president blijven dus onverminderd hoog.