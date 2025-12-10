Tienjarige achter het stuur, vader dronken achterin: politie grijpt in

In Letland trof de politie twee gevaarlijke situaties aan waarbij dronken ouders hun kinderen ernstig in gevaar brachten, waaronder een tienjarige die zijn dronken vader naar huis reed.

Tienjarige blijkt bestuurder van auto met dronken vader

In de nacht van zondag 7 december, rond 01:30, hield de Letse politie een auto tegen in de gemeente Cēsis, omdat het voertuig slingergedrag vertoonde. Tot hun verbazing ontdekten agenten dat niet een volwassene, maar een tienjarige jongen achter het stuur zat. Zijn vader bleek flink onder invloed. Hij lag achterin de auto, met een bloedalcoholpromillage van 2,56 promille.

Volgens de politie kon de man door zijn beschonken staat absoluut niet instaan voor de veiligheid van zijn kind. De jongen werd samen met zijn vader thuisgebracht. Tegen de vader zijn administratieve stappen gestart wegens het niet nakomen van zijn zorgplicht.

Dronken moeder duwt kinderwagen met baby

Later diezelfde dag ging het weer mis. In de avond troffen agenten in de gemeente Alūksne een vrouw aan die met 2,00 promille alcohol in haar bloed een kinderwagen voortduwde met daarin een slapende baby. Ook zij bleek niet in staat de veiligheid van het kind te waarborgen.

De baby werd voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht, en ook in dit geval startten de autoriteiten een procedure wegens het schenden van zorgverplichtingen.

De Letse politie benadrukte dat volwassenen die onder invloed zijn en daardoor de veiligheid van een kind in gevaar brengen, kunnen worden bestraft met een waarschuwing of een boete. Daarnaast riep de politie burgers op om direct melding te doen via 112 wanneer zij vergelijkbare situaties zien.