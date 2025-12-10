Zorgen over Amerikaanse interventies in Caribische Zee: minister Van Weel 'dag en nacht bereikbaar'

Politieke bezorgdheid om oplopende spanningen

In de Tweede Kamer nemen de zorgen toe over de instabiele situatie in Venezuela en de mogelijke internationale consequenties daarvan. Kamerleden vrezen dat de toenemende druk in de regio, inclusief mogelijke Amerikaanse interventies, een direct effect kan hebben op de Caribische delen van het Koninkrijk. Daarbij gaat het vooral om de veiligheidsrisico’s voor Aruba, Curaçao en Bonaire, die geografisch nabij Venezuela liggen.

De recente politieke ontwikkelingen in Caracas zetten de verhoudingen in de regio verder op scherp. Kamerleden dringen aan op maximale diplomatieke inspanningen om escalatie te voorkomen.

Rol van het kabinet en paraatheid van Defensie

Minister van Buitenlandse Zaken Van Weel benadrukte dat hij 'dag en nacht bereikbaar' is voor de betrokken autoriteiten en partners. Het kabinet zegt nauw contact te houden met zowel de eilandbesturen als internationale bondgenoten. Binnen Defensie zijn scenario’s uitgewerkt voor verschillende escalatieniveaus, al benadrukt het ministerie dat er geen directe aanwijzingen zijn voor acute dreiging.

Wel wordt erkend dat de kwetsbare ligging van de eilanden extra alertheid vereist, zeker als grootmachten hun militaire aanwezigheid in de regio intensiveren.

Balanceren tussen diplomatie en voorbereiding

Hoewel Nederland inzet op diplomatieke de-escalatie, wil de Kamer dat het kabinet tegelijk goed voorbereid is op onverwachte ontwikkelingen. De scherpe politieke retoriek in Venezuela, samen met mogelijke Amerikaanse stappen, kan volgens deskundigen leiden tot een bredere regionale impact.

De Kamer hamert erop dat de eilanden niet 'meegetrokken' mogen worden in geopolitieke spanningen. Het kabinet belooft daarom voortdurende monitoring, intensief overleg met lokale bestuurders en nauwe afstemming met bondgenoten. Het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Den Helder is uit voorzorg naar de Caraïben gevaren.