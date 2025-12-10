UFO-klokkenluider: 'Trump weet van buitenaardse hybriden die onder mensen leven'

Geheime programma's en geborgen alienlichamen

David Grusch, een UFO-klokkenluider en voormalig officier van de Amerikaanse luchtmacht, beweert dat Donald Trump op de hoogte is van decennialange, geheime programma's om UFO's te bergen en te 'reverse-engineeren'. Volgens hem beschikt de Amerikaanse overheid over neergestorte buitenaardse ruimtevaartuigen en 'niet-menselijke overblijfselen'.

Grusch heeft zelf inlichtingenrapporten en foto's van de lichamen gezien, en stelt dat het Amerikaanse Congres niet over deze programma's wordt ingelicht, wat hem ertoe aanzette klokkenluider te worden. Ondanks de officiële ontkenningen van het Witte Huis, het leger en NASA dat er contact is geweest met aliens, stelt Grusch dat er een geheime wapenwedloop gaande is met Rusland en China, die ook proberen de buitenaardse technologie te benutten.

Alienrassen en menselijke hybriden

Trump zou zijn ingelicht over het bestaan van buitenaardse rassen. Eén ras, de zogenaamde 'Nordics', wordt beschreven als vrijwel menselijk qua uiterlijk, maar enkele honderden jaren meer geavanceerd. Eric Burlison, een congreslid uit Missouri, zei dat Trump door Grusch op de hoogte is gebracht van het bestaan van dit ras. Er zouden minstens vier alienrassen bestaan waar mensen van afweten. Burlison was overigens de persoon die Grusch heeft aangesteld als lid van de UAP-Commissie (Unidentified Aerial Phenomena) van de Amerikaanse regering.

David Grusch tijdens een zitting van de UAP-Commissie in 2023. (beeld: PRO SHOTS / Zuma Press)

Het meest schokkende is Grusch' bewering dat er hybriden tussen mensen en aliens bestaan, die momenteel onder ons leven. Hij beschreef ook een ander ras, de 'Greys'; die duizenden jaren verder ontwikkeld zijn dan mensen en vaartuigen hebben die de zwaartekracht kunnen trotseren. De Greys zijn volgens hem kleiner en hebben een grijze huid en grote zwarte ogen. Ze zouden technologie op een telepathische manier kunnen gebruiken.

De intenties van de buitenaardse wezens zijn onduidelijk; Grusch suggereert dat de aarde wellicht fungeert als een soort 'Jurassic Park' vanwege ons genetisch materiaal, dat mogelijk interessant is voor de buitenaardse bezoekers.

Trump en toekomstige openbaarmaking

Grusch stelt dat hij en anderen die over de UAP-programma's spreken, te maken krijgen met intimidatie en fysieke bedreigingen. Hoewel Trump eerder sceptisch was over UFO-complotten, zei hij in september 2024 in aanloop naar de verkiezingen dat hij de geheime informatie over aliens openbaar zou maken. Grusch meent dat de president gemotiveerd is om het 'juiste te doen', en de informatie openbaar te maken. Dit zou volgens hem van Trump de 'meest historische leider in de wereldgeschiedenis' maken.

Critici stellen dat Grusch geen openbare bronnen gebruikt en dat zijn beweringen dus niet te verifiëren zijn. Daarnaast wordt de theorie aangehaald dat het een desinformatiecampagne van de Amerikaanse autoriteiten betreft. Hiermee zou de aandacht worden afgeleid van onderzoek op het gebied van ruimte- en luchtvaart.