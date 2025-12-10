Geert Wilders haalt uit naar Jetten en Bontenbal: 'Nederland wordt één groot asielwalhalla'

Geert Wilders haalde woensdag in het debat over het eindverslag van informateur Buma keihard uit naar de plannen van D66 en CDA.

Kritiek op D66 en CDA: 'Dikke middelvinger naar de samenleving'

PVV-leider Geert Wilders spaarde Jetten (D66) en Bontenbal (CDA) niet tijdens het debat. Volgens hem vormen de voorstellen van beide partijen 'een dikke middelvinger naar de Nederlandse samenleving'. De aangekondigde asielmaatregelen zouden volgens Wilders niets oplossen. Integendeel: ze zouden Nederland veranderen in 'één groot asielwalhalla'.

Wilders ziet de plannen van D66 en CDA als een voortzetting van wat hij beschouwt als jarenlang falend migratiebeleid. Hij vindt het onbegrijpelijk dat zijn partij wordt uitgesloten van serieuze gesprekken, terwijl zij volgens hem de stem van ruim anderhalf miljoen kiezers vertegenwoordigt.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Hard oordeel over sociaal-economische voorstellen

Niet alleen het migratiedossier werd door Wilders onder vuur genomen. De versoepeling van het ontslagrecht en aanpassingen in de WIA bestempelde hij als 'ongekend hardvochtig'. Volgens de PVV-leider raken deze voorstellen vooral werknemers en mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Wilders waarschuwde dat een kabinet dat dergelijke plannen wil uitvoeren op weinig medewerking van de PVV hoeft te rekenen. Zijn boodschap: zijn partij zal zich met hand en tand verzetten tegen sociaal-economische hervormingen die volgens hem gewone Nederlanders benadelen.

PVV: 'op standje maximaal' in oppositie

Eerder liet Wilders in de verkenningsfase aan verkenner Koolmees weten dat de PVV wél bereid is om te regeren, mits er harde afspraken komen over asiel en immigratie. Hij benadrukte toen dat de PVV niet wil gedogen, maar volwaardig wil meedoen.

Wilders gaf toen een waarschuwing: mocht er zonder zijn partij alsnog een coalitie gevormd worden, dan zou de PVV 'alles op alles zetten' om dat kabinet ten val te brengen. Deze boodschap herhaalde Wilders woensdag tijdens het debat over het rapport van informateur Buma weer. Wilders' bijdrage werd opvallend genoeg door geen enkele partijleider onderbroken, wat de felheid van zijn boodschap alleen maar onderstreepte.