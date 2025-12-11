D66 wil ledenplicht voor partijen: Wilders spreekt van 'regelrechte oorlogsverklaring aan de PVV'

Het politieke landschap staat op scherp door een wetsvoorstel van D66 dat de interne democratie van partijen wil verankeren via een ledenplicht, tot ergernis van Wilders.

Een bodem voor interne democratie

D66-Kamerlid Sneller werkt aan een wetsvoorstel dat politieke partijen die meedoen aan landelijke en Europese verkiezingen verplicht om leden toe te laten. Deze leden moeten minstens eens per vier jaar kunnen meebeslissen over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst, waarbij de stem van elk lid even zwaar weegt.

Het doel is, zoals Sneller stelt, dat 'in een democratie elke politieke partij intern ook democratisch moet zijn.' Het voorstel wordt gesteund door GL-PvdA en het CDA, die het zien als een noodzaak om te zorgen dat mensen mogen meebeslissen en leden 'de baas' zijn. Voldoet een partij niet aan de voorwaarden, dan mag deze niet op het stembiljet verschijnen.

Wilders: 'Regelrechte oorlogsverklaring'

De nieuwe regel zou momenteel direct van toepassing zijn op de PVV, waarvan Geert Wilders het enige lid is. Wilders reageerde via X zeer fel op het initiatief, dat hij ziet als een directe aanval op zijn partij.

De PVV-leider vindt het een 'principieel punt' en spreekt van 'totalitaire praktijken' waarbij politieke tegenstanders per wet worden verboden.

Tegenwind en nieuwe controles

Hoewel de initiatiefnemers benadrukken dat het niet alleen om de PVV gaat, erkennen CDA-leider Bontenbal en GL-PvdA-Kamerlid Tseggai dat het voorstel de PVV dwingt te kiezen: aanpassen of zichzelf uitsluiten van deelname aan de verkiezingen.

Bontenbal ziet het als een noodzakelijkheid: 'Niemand is onaantastbaar.' Eerdere bedenkingen van toenmalig minister Uitermark (NSC) wezen op bezwaren als extra drempels voor deelname en het risico dat de wet in de praktijk niet zal werken. Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State. De nog op te richten Nederlandse autoriteit politieke partijen (Napp) moet de partijen straks jaarlijks controleren op naleving van de nieuwe eisen.