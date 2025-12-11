Erika Kirk opent aanval op online complottheorieën over de moord op haar man Charlie Kirk

Een oproep tot respect en vrede

Erika Kirk eiste één ding: dat het graf van haar man en de plaats van zijn rust 'heilig' en ongeschonden blijven. 'Kan ik één ding hebben? Kunnen mijn kinderen één ding hebben?' vroeg ze emotioneel, terwijl ze haar angst uitte dat 'seculiere revolutionairen' de rustplaats van haar man zouden vernietigen.

Ze benadrukte dat, hoewel haar man Charlie Kirk 'voor de wereld' was, hij in de eerste plaats haar echtgenoot was en dat ze het recht wil hebben op een heiligdom voor haar gezin. Haar stilte in de pers betekent geen berusting, maar is volgens haar een gevolg van de drukte rond het opbouwen van zijn nalatenschap.

Bescherming van haar team

Kirk richtte haar woede op degenen die financieel profiteren van het verspreiden van theorieën en het aanvallen van haar naasten. Ze daagde de complottheoretici uit om haar aan te vallen, in plaats van haar familie en het personeel van Turning Point USA.

Erika Kirk benadrukt dat haar team, dat getuige was van de moord, is uitgeput door de constante bedreigingen. Elke nieuwe complottheorie dwingt hen om het trauma te herbeleven, wat volgens haar 'niet oké' en ongezond is.

Zoeken naar gerechtigheid en stoppen van de aanvallen

Kirk zwoer dat ze niet zal zwichten voor de 'samenzweerders'. Ze verzekerde dat zij en haar team alles doorgeven aan de autoriteiten in de zoektocht naar gerechtigheid. Geen enkele steen zal ongekeerd blijven volgens haar.

Ze vertrouwt op het rechtssysteem, maar ziet het verspreiden van de theorieën als een kwaadaardige en schadelijke aanval die moet stoppen. Kirk verklaarde dat het haar plicht en een absolute eer is om de strijd voort te zetten en haar man te eren door niet op te geven.