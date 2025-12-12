Leon Verdonschot: 'In ons land leidt de saboteur in alle openheid een ministerie'

'Elke dag dat de Tweede Kamer u laat zitten op deze plek een motie van wantrouwen tegen de Kamer zelf'

Beste landbouwminister Femke Wiersma,

In 2002 werd Philomena Bijlhout van de Lijst Pim Fortuyn beëdigd als staatssecretaris. Al na enkele uren trad ze weer af, omdat ze had gelogen over haar cv. Daarmee is ze officieel de kortst zittende bewindspersoon uit de Nederlandse geschiedenis. En toch. Toch ben ik er inmiddels van overtuigd dat ze in die paar uur meer voor elkaar heeft gekregen dan u. De reden is simpel: ze heeft in die paar uur weliswaar niks gedáán, maar ook niks tégengehouden.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

U bent de meest verbijsterende minister die Nederland ooit heeft gehad. We hebben in dit land goede en slechte ministers gehad, en alles daartussenin, maar ze hadden iets met elkaar gemeen: ze wilden iets bereiken. Sommigen lukte dat, anderen niet.

Maar een minister die er niet op uit is iets te bereiken, maar om juist alles tegen te houden, te vertragen: nog nooit vertoond. In politieke thrillers worden ministers stiekem tegengewerkt door hooggeplaatste mollen binnen hun eigen apparaat. In ons land leidt de saboteur in alle openheid een ministerie. De hoeveelheid bewijslast is inmiddels onuitputtelijk, dus laat ik me alleen beperken tot de afgelopen weken.

De Tweede Kamer wil al drie jaar een verbod op de walgelijke stroomstootstokken bij veetransporten. U heeft álles gedaan om het te traineren. Elk dier dat zo langzaam beweegt als u was allang doodgemarteld met die stokken. Ander voorbeeld: enkele media (onder meer Follow the Money en NRC) deden met succes een beroep op de Wet open overheid (Woo) om de Nederlandse emissiegegevens te openbaren. Wat is uw reactie? Alle boeren (!) in Nederland een brief schrijven waarin u ze wijst op de mogelijkheid bezwaar te maken. Die bezwaren zijn zinloos vanwege dat succesvolle Woo-verzoek, maar dat is het punt niet. Het punt is, zoals altijd: vertragen. Frustreren.

Nog een voorbeeld: afgelopen week presenteerde de Gezondheidsraad een onderzoek waaruit blijkt dat omwonenden van geitenboerderijen veel vaker longontsteking krijgen dan andere mensen in Nederland. Wie binnen een halve kilometer van een geitenboerderij leeft, heeft zelfs 73 procent meer kans op een longontsteking. Uw reactie? Meer onderzoek nodig. Want dat kost tijd en elke dag vertraging van maatregelen is in uw logica een dag winst. Die logica gaat ten koste van volksgezondheid, dierenwelzijn en uiteindelijk ook van gewone boeren, maar u zit er dan ook niet voor hen, u zit er voor de grote slachtbedrijven en andere big agro business.

U bent een dubbel demissionaire minister en ik kan het aantal moties van wantrouwen dat tegen u is ingediend in die korte tijd niet eens meer tellen, en toch is elke dag dat de Tweede Kamer u laat zitten op deze plek een motie van wantrouwen tegen de Kamer zelf. Ik weet dat u ooit een populaire deelnemer was van Boer zoekt vrouw, maar iedere willekeurige andere stamelende boer of hakkelende vrouw die ze uit die gigantische poel van ex-deelnemers hadden geplukt, had er meer van gebakken dan u. Zelfs Yvon Jaspers.