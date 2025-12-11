Esther Ouwehand: 'Informateur Wijers is weggewerkt door de borrelclub-elite'

Esther Ouwehand opent aanval op 'borrelclub-elite'

Woensdag vond in de Tweede Kamer het debat over het eindverslag van informateur Buma plaats. Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand nam van de gelegenheid gebruik om een kritische noot te zingen over het vertrek van informateur Wijers. Volgens haar is hij weggewerkt door de 'borrelclub-elite', met 'hulp van de Telegraaf en NRC'.

Ouwehand wierp, naar eigen zeggen retorisch, de vraag op hoe het formatieproces zou zijn verlopen als Wijers niet was weggewerkt. 'Vastgoedjongens, reclamemannen en andere ondernemers van de borrelclub-elite' oefenen volgens haar ongemakkelijk veel invloed uit op het proces. Ouwehand noemde het 'niet toevallig' dat die elite de VVD aan tafel wilde hebben.

Aanhoudende aanvallen op VVD door Ouwehand

Het was niet de eerste of laatste keer dat er vanuit de Partij voor de Dieren felle kritiek klinkt op de partij van Dilan Yesilgöz. Al het gehele formatieproces benadrukt Ouwehand dat de VVD louter bezig is met het partijbelang, en een onbetrouwbare partij is. Tijdens het debat van woensdag liet ze aan CDA-leider Bontenbal weten dat ze onderhandelingen tussen D66, CDA en VVD niet steunde. Ouwehand drong erop aan dat D66 en het CDA ook met z'n tweeën samen kunnen werken. Dat idee kan wel op steun van de PvdD rekenen.

Ouwehand liet niet na om de Kamer nogmaals te herinneren aan de val van Kabinet Rutte IV, door leugens van 'nareis op nareis'. Tevens noemde ze het Kabinet Schoof het meest instabiele kabinet ooit, en wees ze erop dat de VVD van beide kabinetten deel uitmaakte, en dus geen stabiele coalitiepartij is naar haar mening.