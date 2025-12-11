Start nieuwe informateur, Geert Wilders: 'Letschert wilde me in 2012 al weghebben'

De aanstelling van informateur Rianne Letschert zet de formatie in beweging, maar brengt tegelijk nieuwe vragen, verwachtingen en politieke spanningen met zich mee.

Een informateur met afstand én ambitie

De nieuwe informateur Rianne Letschert noemt haar benoeming eervol en uitdagend tegelijk. Ze benadrukt dat ze 'de overtuiging heeft dat het kan' om D66, VVD en CDA naar een akkoord te leiden. Tot eind januari krijgt zij de ruimte om met deze partijen te werken aan een nieuwe regeringsbasis. Voor Letschert staan zowel inhoud als de onderlinge verhoudingen cruciaal; volgens haar zijn die twee factoren ongeveer gelijk in gewicht.

Hoewel de gesprekken in eerste instantie plaatsvinden met drie partijen, zegt zij dat bredere steun onmisbaar is. Letschert wil ook opnieuw met maatschappelijke organisaties spreken om de uitvoerbaarheid van eventuele plannen te toetsen.

Buitenstaander met bestuurlijke ervaring

Letschert ziet haar positie als relatieve buitenstaander in Den Haag als een mogelijk voordeel. Die afstand zou haar in staat stellen om met een frisse blik te werken aan samenwerking tussen partijen. Ze beschikt bovendien over ervaring als informateur in Maastricht, waar ze eerder heeft geholpen bij het vormen van een nieuw gemeentebestuur.

De uitnodiging kwam voor haar onverwacht. 'Toen ik het telefoontje kreeg zondagavond, reed ik net niet tegen de vangrail', aldus Letschert. Inmiddels heeft zij haar opdracht officieel ondertekend en is ze formeel aan de slag gegaan.

Politieke spanning door reactie van Wilders

De benoeming van Letschert ging niet ongemerkt voorbij aan Geert Wilders. Op X stelde hij dat zij hem in 2012 'al wilde weghebben' vanwege een publicatie over de islam.

Letschert vroeg zich destijds via Twitter af of Wilders niet kon 'emigreren naar Duitsland'. Wilders haalt met zijn kritiek een oude koe uit de sloot die een scherp randje toevoegt aan de start van haar opdracht.