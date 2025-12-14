Vredesprijs én vader van de bom: Andrei Sacharov, het geweten van de mensheid

Als atoomgeleerde ontwikkelt Andrei Sacharov (1921-1989) de krachtigste kernbom ooit. Als activist groeit hij uit tot het geweten van de mensheid. In de Sovjet-Unie wordt hij verguisd als landverrader én gevierd als nationale held. Vijftig jaar na zijn Nobelprijs voor de Vrede is Sacharovs nalatenschap nog altijd zo gespleten als een atoom in zijn kernwapens.

Het Semipalatinsk-oefenterrein, 22 november 1955. De temperatuur ligt ver onder nul. Er waait een ijzige wind over de Kazachse steppen. In hun dikke winterjassen en donkere zonnebrillen turen de gasten op de eretribune verwachtingsvol naar de Tupolev-16 die als een roofvogel aan de horizon verschijnt. Het is een bijzonder moment voor de 34-jarige fysicus Andrei Sacharov. Dit is zeker niet zijn eerste kernproef. Als twintiger maakt hij al deel uit van het team dat hier in 1949 voor het eerst een atoombom tot ontploffing brengt.

Een ander hoogtepunt is de proef met de eerste thermonucleaire bom gebaseerd op zijn Sloika-ontwerp, genoemd naar een Russische laagjes-taart – maar dan met lithiumdeuteride als vulling. De proef van vandaag is minstens zo belangrijk voor Sacharov én het moederland. Onder de bommenwerper hangt de RDS-37, de eerste echte Sovjet-waterstofbom. Sacharov is hoofdverantwoordelijk voor het ontwerp, weliswaar met hulp van een bevriende spion.

Het is een angstaanjagende gedachte: zelfs in afgeschaalde vorm staat de RDS-37 gelijk aan anderhalve megaton TNT, ruim honderd Hiroshima’s

De H-bom is lichter, geavanceerder en vooral krachtiger dan de atoombom. De Amerikanen bereiken deze mijlpaal in de wapenwedloop al in 1952, maar de Sovjets zijn de eersten die de waterstofbom per bommenwerper laten ‘bezorgen’. Het is een angstaanjagende gedachte. Zelfs in afgeschaalde vorm staat de RDS-37 gelijk aan anderhalve megaton TNT, ruim honderd Hiroshima’s.

RDS-37

De vernietigende kracht ervaart Sacharov vanaf de tribune op zeventig kilometer afstand. Zoals aanbevolen in Amerikaanse ‘vakliteratuur’ draagt hij geen zonnebril, maar draait hij zich om voor de eerste verblindende flits. Daarna kleurt de hemel oranje met karmijnrode flitsen. De paddenstoelwolk rijst dertien kilometer hoog.

Minuten later volgt de schokgolf, als een donderende goederentrein. Zelfs op deze afstand trilt de grond en suizen de oren. Sacharov voelt de hitte. ‘Alsof ik mijn gezicht in een oven duwde.’ Na een seconde van doodse stilte springt collega Jakov Zeldovitsj hem juichend om de hals: ‘Het werkte! Het is gelukt!’

Het ‘prachtige, vreselijke schouwspel’ laat Sacharov verscheurd achter: trots op de wetenschappelijke prestatie en pijnlijk bewust dat de vrijgekomen krachten ‘rampen van onvoorstelbare proporties’ kunnen veroorzaken. Met afschuw ziet Sacharov opruimploegen stapels dode proefdieren afvoeren. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen vallen er twee menselijke slachtoffers: een soldaat en een meisje zijn onder puin bedolven geraakt. ‘Ik voel geen verantwoordelijkheid voor hun dood,’ schrijft Sacharov jaren later in zijn memoires. ‘Maar wel medeplichtigheid.’

Na de geslaagde test wacht een feestmaal in een officiershut. Op tafel staan kristallen karaffen brandy en lekkernijen waarvan het Sovjetvolk slechts kan dromen. Voor Sacharov, product van de tsaristische elite, is deze weelde niet nieuw. Sinds zijn toetreding tot de Academie van Wetenschappen, als jongste onderzoeker ooit, maakt Sacharov zelf deel uit van de nomenklatoera: de kleine kring die in de ‘egalitaire’ Sovjetmaatschappij net iets gelijker is dan de rest. Hij beschikt over meer geld en privileges dan menig lid van het politbureau. Met zijn speciale vertjoeszka-telefoon heeft Sacharov, letterlijk, een directe lijn naar het Kremlin.

Iedereen zit klaar voor een testbom.

Toch voelt hij zich ongemakkelijk tussen de jubelende hotemetoten, zoals opperbevelhebber Mitrofan Nedelin, een oorlogsheld uit het Rode Leger met een borst vol medailles. Iedereen heft het glas op Sacharov die de openingstoost mag houden. ‘Moge al onze wapens zo succesvol ontploffen als vandaag,’ begint Sacharov. ‘Maar alleen boven testlocaties, nooit boven steden.’

Nedelin onderbreekt de speech meteen met een schunnige mop over een oude man met een erectieprobleem. De zaal buldert, terwijl Sacharov afdruipt. Op dat moment beseft hij: ‘Wij hadden een verschrikkelijk wapen gecreëerd – het meest verschrikkelijke in de geschiedenis – maar het gebruik ervan lag volledig buiten onze controle.’

Robert Oppenheimer

Sacharov vereenzelvigt zich met Robert Oppenheimer ‘wiens persoonlijke tragedie een universele werd’. Hij heeft gelezen hoe de vader van de Amerikaanse atoombom zich na de aanvallen op Hiroshima en Nagasaki op zijn werkkamer opsluit ‘terwijl zijn jongere collega’s door het laboratorium van Los Alamos renden en Indiaanse oorlogskreten uitstootten’. Gelukkig is er sindsdien nooit meer een kernwapen op het slagveld ingezet, laat staan een waterstofbom. Dat moet vooral zo blijven, schrijft Sacharov: ‘Mijn vurige wens is dat ze alleen dienen om oorlog te voorkomen, nooit om er één te beginnen.’

Waar Oppenheimer zich bij president Truman beklaagt over het ‘bloed aan de handen’, vindt Sacharov gehoor bij de relatief gematigde Nikita Chroesjtsjov, die op zijn aandringen instemt met een tijdelijk moratorium op kernproeven. In zijn memoires prijst Chroesjtsjov ‘kameraad Sacharov’ als een vaderlandslievend genie, maar ook iemand die soms zijn plaats vergeet: ‘Hij dacht dat hij het recht had te bepalen of de bom die hij had ontwikkeld ooit gebruikt mocht worden.’

Een RDS­37­-test op 22 november 1955.

Sacharov weet dondersgoed waaraan hij zijn privileges te danken heeft. Onderscheidingen als Held van de Socialistische Arbeid en de Stalinprijs belonen niet alleen genialiteit, maar ook loyaliteit. Dus wanneer Chroesjtsjov in 1961 – niet toevallig het jaar dat de Berlijnse Muur verrijst – met nieuwe kernproeven de ‘imperialisten’ wil laten zien ‘waartoe we in staat zijn’, heeft Sacharov maar te gehoorzamen.

Het resultaat is ‘Product 602’ of ‘Grote Ivan’: een superbom die op 30 oktober 1961 boven Nova Zembla ontploft met een onvoorstelbare knal van 50 megaton, meer dan drieduizend Hiroshima’s. De paddenstoelwolk reikt 64 kilometer hoog. In een straal van honderd kilometer gaan gebouwen tegen de vlakte. In Finland en Noorwegen springen er ruiten. In het Westen krijgt de meest verwoestende bom uit de wereldgeschiedenis de bijnaam ‘Tsar Bomba’, de tsarenbom.

Voor Sacharov is het nutteloos machtsvertoon. Op zijn aandringen tekent Chroesjtsjov in 1963 een verbod op bovengrondse kernproeven. Als fysicus weet Sacharov dat zelfs de ‘schone’ waterstofbom millennia lang kanker en geboortedefecten kan veroorzaken. Dat besef krijgt een tragische dimensie wanneer zijn vrouw Klavdia, moeder van zijn drie kinderen, in 1969 op 49-jarige leeftijd aan maagkanker sterft – mogelijk door langdurige blootstelling aan straling. Sacharov is er kapot van: ‘Maandenlang bleef ik in een roes en deed ik niets, noch wetenschappelijk, noch in het openbare leven.’

Met eerste vrouw Klavdia en een van zijn dochters.

Nadat Chroesjtsjov is vervangen door de havik Brezjnev, voltooit Sacharov zijn overstap van atoomgeleerde naar activist. Hij pleit voor vrijlating van politieke gevangenen en veroordeelt de invasie van Tsjechoslowakije tijdens de Praagse Lente. Sacharov vat zijn denkbeelden samen in het geschrift ‘Overpeinzingen over de vooruitgang, vreedzame coëxistentie en intellectuele vrijheid. Deze clandestiene samizdat zou nooit de Sovjet-censuur doorstaan, maar via een bevriende dissident belandt het bij Karel van het Reve, de kersverse Rusland-correspondent van Het Parool.

Die voelt meteen dat hij dynamiet in handen heeft: de vader van de Sovjet-waterstofbom pleit voor ontwapening en samenwerking met het Westen. Van het Reve belt het stuk op zaterdag door, hopend dat er geen Nederlandstalige KGB-agenten weekenddienst hebben. Nadat ook The New York Times het stuk heeft gepubliceerd, groeit ‘Overpeinzingen’ uit tot een wereldsensatie. Sacharov verkoopt beter dan Agatha Christie en zijn essay bepaalt het beeld van de Sovjet-Unie als ‘Evil Empire’.

Op de ‘Installatie’, de afgesloten stad waar hij jarenlang aan Sovjet-wapens werkt, ontmoet hij scheve blikken. Zijn baas, een minister uit het Stalin-tijdperk, roept hem op het matje. ‘Is dit van jou?’ vraagt hij, wijzend naar de vertalingen van Het Parool op zijn bureau. ‘Vanuit het hele land krijg ik telefoontjes van verontwaardigde partijsecretarissen.’ Sacharov verliest zijn overheidsprojecten en privileges. Hij krijgt er de volle aandacht van Brezjnevs KGB voor terug. Dit is zijn ideologische Tsar Bomba.

Gezicht van de oppositie

Sacharov voert de strijd niet alleen. In 1970 ontmoet hij, bij een rechtszaak tegen dissidenten, de kinderarts en activiste Jelena Bonner (47). Twee jaar later is hij getrouwd met de vrouw die hij liefkozend ‘Loesja’ noemt. Het is een kernfusie tussen gelijkgestemden. Hun flat aan de Tsjkalovstraat wordt het onofficiële hoofdkwartier van het Mensenrechtencomité van de USSR. Rond de keukentafel vergaderen journalisten en activisten in codetaal omdat ‘waar Sacharov spreekt, de muren meeluisteren’. De vrijgevochten Bonner verzet zich tegen het etiket ‘vrouw van’ en nog meer tegen het woord dissident: ‘Mijn man is geen dissident. Hij is fysicus.’ Toch groeien zij, ook ver achter het IJzeren Gordijn, uit tot het gezicht van de Russische oppositie.

In oktober 1975 komt het nieuws binnen via de Engelstalige kortegolfradio: Sacharov heeft de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen! De ontwerper van ’s werelds grootste bom lijkt een onwaarschijnlijke winnaar van de Vredesprijs, maar in zekere zin is hij de perfecte kandidaat. Alfred Nobel is immers ook later tot inkeer gekomen, nadat hij carrière had gemaakt met explosieven. In de toelichting noemt het Nobelcomité Sacharov zelfs ‘het geweten van de mensheid’.

Sacharovs vrouw Jelena Bonner in de trein van verbannings­oord Gorki naar Mos­kou.

In de Sovjet-Unie overheerst de woede. De Academie van de Wetenschappen distantieert zich van Sacharov. Staatsmedia noemen hem een verrader. Trud, de populairste krant van de Sovjet-Unie, spreekt van ‘politieke pornografie’ en vergelijkt de Nobelprijs met Judas’ dertig zilverlingen. Ze doen er een schepje antisemitisme bovenop met de opmerking dat de van oorsprong Joodse Bonner ‘goed thuis is in zulke zaken’.

De autoriteiten weigeren Sacharov een visum voor de ceremonie in Oslo; officieel omdat hij over ‘bijzondere staatsgeheimen’ beschikt. Het toeval wil dat Bonner wél een uitreisvisum heeft, voor een oogoperatie in Italië. Zo ontstaat het plan om haar op 10 december 1975 de speech te laten voorlezen. Namens Sacharov draagt Bonner de prijs op aan ‘alle gewetensgevangenen in de Sovjet-Unie en andere Oost-Europese landen’. Terwijl Bonner in Oslo de toespraak houdt, woont Sacharov in Vilnius het proces bij tegen zijn goede vriend Sergej Kovaljov, die tien jaar dwangarbeid en ballingschap krijgt voor het verspreiden van ‘propaganda’.

In 1975 is de Koude Oorlog door de détente juist enigszins ontdooid, met als hoogtepunt de Helsinki-akkoorden. Daarin beloven Oost en West elkaars grenzen én mensenrechten te respecteren. Het is aan waakhonden als Sacharov en Bonner om die beloftes af te dwingen. Met hun Moskou-Helsinki-groep leggen ze elke schending vast en brengen die onder de aandacht van de ondertekenende regeringsleiders. Internationaal zijn er ‘Sacharov-zittingen’, waar slachtoffers van mensenrechtenschendingen hun verhaal doen in het bijzijn van prominente voorvechters als nazi-jager Simon Wiesenthal.

Vrienden verdwijnen in werkkampen of ballingschap. Achter gesloten deuren noemt Brezjnevs KGB-chef Sacharov staatsvijand nummer één

De spotlights bieden enige bescherming. Maar zodra Sacharov in Mijn land en de wereld zijn kritiek op de Sovjet-Unie aanscherpt, neemt de repressie toe. Vrienden verdwijnen in werkkampen of ballingschap. Lastercampagnes zetten Sacharov en Bonner weg als ‘zedeloos’ en spionnen. Achter gesloten deuren noemt Brezjnevs KGB-chef Sacharov ‘staatsvijand nummer één’.

Onvoorspelbare gevolgen

Ook het krediet van Helden van de Socialistische Arbeid raakt ooit op. Wanneer Sacharov in januari 1980 via westerse media waarschuwt dat de invasie in Afghanistan ‘onvoorspelbare gevolgen kan hebben in het nucleaire tijdperk’, is voor het Kremlin de maat vol.

Enkele weken later springen twee KGB-agenten bij Sacharov in de auto. Ze vertellen hem dat hij is verbannen naar de ‘gesloten stad’ Gorki, ruim vierhonderd kilometer van Moskou. Bonner sluit zich ‘vrijwillig’ bij hem aan. Ze krijgt twee uur om de koffers te pakken en afscheid te nemen. In Gorki leven de twee volledig geïsoleerd. Alleen KGB’ers bezoeken hun mistroostige flat. Medische zorg bestaat uit gedwongen sondevoeding bij hongerstakingen en psychiatrische ‘behandelingen’. Al krijgt Bonner van de nieuwe Sovjetleider Michail Gorbatsjov wel toestemming voor een levensreddende hartoperatie in Amerika.

Op 15 december 1986 staan er opeens een KGB-agent en twee elektriciens op de stoep. Ze komen een telefoonlijn aanleggen. Wanneer de klus geklaard is, zegt de agent: ‘Morgenochtend rond tien uur wordt u gebeld.’ Het toestel rinkelt pas om drie uur. ‘Michail Sergejevitsj aan de lijn voor u,’ meldt een vrouw. Dan klinkt de onmiskenbare stem van Gorbatsjov: ‘U mag terugkeren naar Moskou. Het decreet is ingetrokken. Voor Jelena Bonner ook.’ Een telefoontje van minder dan vijf minuten beëindigt bijna zeven jaar ballingschap.

Enkele dagen later wacht hen een heldenontvangst op een treinstation in Moskou. Sacharov keert fysiek gebroken terug: hij loopt krom, spreekt traag en oogt jaren ouder dan zijn 68 lentes. Moeizaam beklimt hij de acht trappen naar hun nieuwe flat aan de ringweg van Moskou, maar zijn strijdlust is nog intact. Met frisse moed hervat hij zijn activisme én zijn werk aan de Academie van Wetenschappen – een symbolisch eerherstel.

Ondertussen zet Gorbatsjov voorzichtige, maar historische stappen richting democratisering. Bij de verkiezingen voor het nieuwe Congres van Volksafgevaardigden in maart 1989 kan de Sovjetburger voor het eerst uit meerdere kandidaten kiezen. De Communistische Partij behoudt weliswaar het merendeel van de zetels, maar ook publieke organisaties kunnen kandidaten voordragen. Zo verovert Sacharov met overweldigende steun van de Academie een plek in het Congres. Zijn hoofddoel: het afschaffen van grondwetsartikel 6, dat het machtsmonopolie voor de Communistische Partij garandeert.

‘Ga zitten, academicus Sacharov’

Met zijn status en charisma groeit Sacharov uit tot de popster van de perestrojka. Microfoons en camera’s volgen hem overal. Hij ziet zichzelf niet als professioneel politicus, maar wereldleiders als Margaret Thatcher en Ronald Reagan staan in de rij om hem te ontmoeten. Koningin Beatrix is erbij wanneer de Rijksuniversiteit Groningen Sacharov een eredoctoraat aanbiedt. Het Europees Parlement eert hem met de jaarlijkse Sacharovprijs voor ‘vrije denkers’; de eerste winnaar in 1988 is de dan nog in de gevangenis zittende Nelson Mandela.

In eigen land stuit Sacharov op weerstand van de gevestigde apparatsjiks in het Congres. Dagelijks ontvangt hij postzakken vol bedreigingen. Wanneer hij het woord neemt, klinken er afkeurende geluiden. Overschrijdt hij de spreektijd, dan snauwt voorzitter Gorbatsjov: ‘Ga zitten, academicus Sacharov.’

Sacharov, Bonner en koningin Beatrix inGroningen, waar hij een eredoctoraat krijgt.

Op 14 december 1989, tijdens een bijeenkomst van zijn oppositiegroep, oogt de Nobelprijswinnaar volledig uitgeblust. Hij is net terug van een vredesmissie in Azerbeidzjan en heeft tot diep in de nacht aan zijn hervormingsplannen gewerkt. Het is de dag voordat het Congres stemt over zijn voorstel om Artikel 6 te schrappen. Thuis aangekomen klaagt Sacharov over pijn op de borst. Rond negen uur ’s avonds trekt hij zich terug in zijn studeerkamer voor een tukje. ‘Morgen begint de strijd,’ zegt hij strijdvaardig. Hij vraagt ‘Loesja’ hem na twee uur te wekken zodat hij zijn toespraak kan afronden. Maar Sacharov ontwaakt nooit meer. Gekleed in zijn pak sterft hij tussen zijn boeken en aantekeningen.

Uit vrijgegeven KGB-dossiers blijkt dat Gorbatsjov rond één uur ’s nachts het nieuws doorgebeld krijgt. Zijn reactie, na een korte stilte: ‘Het was een groots man, maar ook moeilijk.’ Nog voordat Sacharovs lichaam is geborgen, omsingelen journalisten het appartement. Bonner reageert haar woede af op de pers die, zo voelt het even, haar man het graf in heeft gejaagd. ‘Jullie belden ons dag en nacht,’ snauwt ze vanuit het raam. ‘Wees menselijk. Laat ons met rust!’ De timing van Sacharovs dood is opmerkelijk, maar van enige betrokkenheid van het Kremlin is nooit iets gebleken. De officiële doodsoorzaak luidt acute aritmie door cardiomyopathie. Zijn rikketik heeft het begeven na een leven vol ontberingen en stress.

Voor de camera’s spreken politbureauleden over ‘wederzijds respect’ en een ‘groot verlies’. Gorbatsjov erkent, eigenlijk voor het eerst, dat de ‘oprechte’ Sacharov een terechte Nobelprijswinnaar was. Zelfs staatsmedia die hem ooit hebben afgeschilderd als ‘verrader’ brengen speciale edities. Pravda plaatst een gedicht ter ere van de ‘meest vreedzame rebel uit de geschiedenis’. Wereldleiders als George Bush, Margaret Thatcher en Lech Wałęsa rouwen om ‘de motor achter de Russische hervormingen’.

Voor de oppositie voelt het alsof hun Mandela of Gandhi is gestorven. Vitali Korotitsj, hoofdredacteur van het populaire pro-westerse tijdschrift Ogonjok, gaat verder: ‘Elke revolutie heeft zijn heilige. Andrei Dmitrijevitsj is de martelaar van de perestrojka. Als God Jezus stuurde om te boeten voor de zonden van de mensheid, dan moet er ergens een marxistische God zijn die Andrei Sacharov stuurde om te boeten voor de zonden van ons stelsel.’

Spijtbetuiging

Hoe ‘het volk’ over Sacharov denkt, blijkt in de daaropvolgende dagen. Ondanks twintig graden vorst slingeren kilometerslange rijen langs het Academiegebouw, waar hij in een open kist ligt opgebaard, omringd door rode anjers. Honderdduizenden bewijzen hem de laatste eer. Het is geen staatsbegrafenis, maar zo voelt het wel. In de menigte borden met ‘Vergeef ons’ – een spijtbetuiging van hen die in 1980 niet de straat op zijn gegaan tegen Sacharovs arrestatie.

De teraardebestelling op de Vostrjakovskoje-begraafplaats is alleen toegankelijk voor familie en enkele geestverwanten, waaronder de afvallige communist Boris Jeltsin. Leden van Memorial, de door Sacharov opgerichte burgerrechtenorganisatie, dragen de kist. Aan het graf zegt Bonner geëmotioneerd: ‘Je hebt gewonnen, Andrei. Rust zacht.’

Russen bezoeken het graf van Sacharov in 1990.

Sacharov verlaat de wereld op een kantelpunt. De Muur is net gevallen, de Sovjet-Unie wankelt. Drie maanden later stemt het Congres voor het ‘Sacharov-amendement’. Het betekent het einde van Artikel 6 – en het begin van een meerpartijenstelsel. Niet veel later wint Gorbatsjov zijn Nobelprijs en Jeltsin het presidentschap.

Bonner zet de strijd onvermoeibaar voort tot haar dood in 2011, tijdens een familiebezoek in Amerika. Zoals ze zich ooit heeft verzet tegen Brezjnev en de invasie van Afghanistan, keert ze zich in haar laatste jaren tegen Vladimir Poetin en de oorlog in Tsjetsjenië. In Moskou richt Bonner het Sacharovcentrum op. Meer dan een museum voor haar man, is het vooral een ontmoetingsplaats voor vrijdenkers. In 2015 ligt de vermoorde oppositieleider Boris Nemtsov er opgebaard, in een kist vol rode anjers.

Andrei Sacharovs naam kleeft aan strijders voor vrijheid als Mandela, Malala en Navalny. Winnaars van de naar hem vernoemde prijs

Sacharovs erfenis laat zich niet in megatonnen meten. Natuurkundigen bouwen nog steeds voort op zijn baanbrekende onderzoek. Zijn naam kleeft aan strijders voor vrijheid als Mandela, Malala en Navalny – winnaars van de naar hem vernoemde prijs. Wereldwijd dragen straten, pleinen en bij Arnhem zelfs een brug, zijn naam.

Op 21 mei 2021, zijn honderdste geboortedag, herdenkt Rusland hem groots met postzegels, monumenten en een symposium (weliswaar online wegens de coronamaatregelen). In een verklaring schrijft president Poetin ‘oprecht trots’ te zijn op de ‘onverzettelijke landgenoot’ die een ‘onschatbare bijdrage heeft geleverd aan de wetenschap en nationale veiligheid’.

Op de cover van Time

Ondanks de mooie woorden krijgen instellingen die in de geest van Sacharov zijn opgericht, vooral te maken met intimidatie en repressie. Wanneer Memorial in 2022 de Nobelprijs voor de Vrede wint, is de organisatie in Rusland al verboden wegens het overtreden van de wet voor ‘buitenlandse agenten’. Een bestuurslid krijgt twee jaar cel voor het ‘in diskrediet brengen van het Russische leger’. Een jaar later sluit de rechter ook het Sacharov-centrum wegens ‘ongewenste activiteiten’.

De staat lijkt nog steeds bang voor Sacharovs waarheid, het enige wapen dat sterker is gebleken dan zijn bommen.