China’s nieuwe geboortebeleid: belasting op condooms om bevolkingsgroei te stimuleren

China voert per 1 januari belasting in op anticonceptiemiddelen. Dit moet gezinnen aanmoedigen meer kinderen te krijgen om de dalende geboortecijfers te keren.

Controversiële maatregel en gezondheidsrisico's

De belasting heeft op Chinese sociale media tot veel ophef geleid. Experts waarschuwen dat hogere kosten voor anticonceptie de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen. Zij vrezen een toename van ongewenste zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's). China kampt al met een hoog aantal abortussen, naar schatting 9 tot 10 miljoen per jaar, en een stijgend aantal SOA's, zoals gonorroe en syfilis.

Twijfels over effectiviteit

Ondanks de intentie van de overheid, betwijfelen demografen of de belasting van 13 procent op anticonceptiemiddelen het gewenste effect zal hebben. Voor paren die geen (extra) kinderen wensen, zullen de hogere kosten van een condoom nauwelijks opwegen tegen de aanzienlijk hogere financiële lasten van het opvoeden van een kind.

De verantwoordelijkheid voor anticonceptie ligt bovendien al grotendeels bij Chinese vrouwen, die voornamelijk kiezen voor spiraaltjes of sterilisatie. Met slechts 9 procent van de stellen die condooms gebruiken, kan de impact op het geboortecijfer gering zijn, terwijl de mogelijke gezondheidsrisico’s aanzienlijk zijn.