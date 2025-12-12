NASA-wetenschapper deelt waarom we nog geen contact met aliens hebben

Radicale alledaagsheid in het heelal

Waarom horen we niets van aliens, terwijl het universum barst van de sterren en potentieel bewoonbare planeten? Die vraag vormt de kern van de beroemde Fermi-paradox. Volgens een recente hypothese van NASA-wetenschapper Robin Corbet ligt het antwoord niet in catastrofes, vijandigheid of onbereikbare technologie, maar in iets veel simpelers: 'radicale alledaagsheid'. Buitenaardse beschavingen zouden technologisch slechts beperkt verder zijn dan wij, en geen 'spectaculaire, allesoverstijgende sprongen' hebben gemaakt.

Geen kosmische superbeschavingen

In tegenstelling tot klassieke sciencefiction, waarin aliens sterrenstelsels koloniseren en krachtige signalen uitzenden, stelt Corbet dat veel beschavingen een technologisch plafond bereiken. Ze ontwikkelen zich, stabiliseren en blijven vervolgens hangen in routine. Interstellaire communicatie of grootschalige verkenning vraagt enorme energie en levert weinig op. Het gevolg: geen luide radiosignalen en geen duidelijke sporen die onze telescopen gemakkelijk kunnen oppikken.

Kosmische verveling als verklaring

Een intrigerend onderdeel van de hypothese is het idee van kosmische verveling. Net zoals menselijke samenlevingen na grote ontdekkingen rustiger worden, zouden ook buitenaardse beschavingen hun nieuwsgierigheid kunnen verliezen. Ze bestaan nog wel, maar beperken zich tot hun eigen sterrensystemen. Eventuele signalen lekken slechts zwak de ruimte in en verdwijnen in de kosmische ruis. Als deze visie klopt, is het universum niet leeg, maar stil. Niet door onwil of gevaar, maar door een verrassend herkenbare eigenschap: tevredenheid met het gewone.