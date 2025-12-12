Leesvoer voor het nieuwe jaar: scoor nu 25% korting op losse edities!

De dagen zijn kort en de open haard loeit. Wat is er dan lekkerder dan op de bank ploffen met een flinke stapel tijdschriften?

Of je nu nog die ene Nieuwe Revu hebt gemist met dat spraakmakende achtergrondartikel, of je het het goeie voornemen om meer te gaan lezen: dit is het moment om je slag te slaan.

De actie

Vanaf vandaag krijg je maar liefst 25% korting op losse edities. De enige voorwaarde? Je moet voor minimaal €10,- aan leesvoer in je winkelmandje gooien. Dat is mooi meegenomen in het nieuwe jaar. Ga snel naar de tijdschrift.land en claim je korting!

Het is dé kans om je collectie compleet te maken of om een stapel bladen in huis te halen voor de koude winteravonden. Maar wacht niet te lang: de actie loopt tot en met 15 januari. Zo begin je het nieuwe jaar in ieder geval goed gevuld met de beste verhalen.