Twee schutters en tientallen slachtoffers

De terreuractie die plaatsvond tijdens de Chanoekaviering in Sydney eiste minstens 16 levens, waaronder dat van een 10-jarig kind. In totaal werden 42 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De aanval werd gepleegd door twee schutters: een 50-jarige vader en zijn 24-jarige zoon. Zij zouden beiden Pakistaans zijn.

De vader werd ter plaatse door de politie gedood, terwijl de zoon zwaargewond raakte en werd gearresteerd. Schokkend is dat de vader legaal een wapenvergunning voor zes wapens bezat, wat vragen oproept over het Australische wapenbeleid. De jongste dader was bovendien in het verleden al in beeld bij de Australische veiligheidsdienst (ASIO) vanwege mogelijke banden met Islamitische Staat (IS), wat het falen van de veiligheidsdiensten benadrukt.

Veiligheidsdiensten en helden

Het feit dat de 24-jarige dader al bekend was bij de veiligheidsdiensten is een belangrijk punt van kritiek in de nasleep van de tragedie. Dit leidde direct tot een herziening van de monitoringprocedures voor bekende potentiële extremisten. Midden in de chaos toonde de gemeenschap ook veerkracht. De fruitverkoper Ahmed al Ahmed, bijvoorbeeld, wordt als een held geprezen omdat hij een van de schutters wist te ontwapenen.

Felle reactie van Geert Wilders

De aanslag leidde wereldwijd tot geschokte reacties en scherpe politieke uitspraken. Politici van over de hele wereld veroordeelden de terreurdaad. Geert Wilders reageerde op X nadat hij erachter kwam dat de terroristen uit Pakistan kwamen. Hij noemde het land een '100% een terreurstaat' en een 'gevaarlijke sharia shithole'.

Hij wees op de connectie met Osama Bin Laden en fatwa's tegen hemzelf en riep op tot een boycot en isolatie van Pakistan. Dit toont aan dat dergelijke gebeurtenissen direct leiden tot zeer gepolariseerde en extreme standpunten in het internationale politieke debat, waarbij de oorsprong van de daders wordt verbonden aan bredere geopolitieke claims.

Wilders heeft een verleden met fatwa's vanuit Pakistan tegen zijn persoon. Hiervoor werden meerdere Pakistanen tot celstraffen veroordeeld in Nederland, echter is er geen uitleveringsverdrag met het land.