Ontvoerd door UFO's: hoe Betty en Barney Hill ons beeld van aliens bepaalden

Betty en Barney Hill werden in 1961 naar eigen zeggen ontvoerd door aliens . Hun verhaal legde de basis voor latere alien-ontvoeringsverhalen en ons beeld van aliens.

Een 'normaal' koppel

In 1965 werd het stel uit New Hampshire beroemd nadat de Boston Traveler het verhaal over hun ontvoering door aliens wereldkundig maakte. Het koppel was op bijna alle vlakken 'normaal', ze werden door vrienden en buren omschreven als 'goede, deugdzame mensen'. Het enige opvallende was dat ze een interraciaal stel waren in een tijd waarin dat in de Verenigde Staten nog wenkbrauwen deed fronzen. Barney werkte voor de postdiensten en Betty was sociaal werkster. Beiden waren ze actief in de burgerrechtenbeweging.

De vreemde ontmoeting (1961)

Op 19 september 1961 reden Betty en Barney terug naar huis in Portsmouth, New Hampshire, na een rondreis door Canada. Terwijl ze over Route 3 reden, zagen ze een vreemd, fel licht in de lucht dat hen leek te volgen. Barney stopte de auto en keek met zijn verrekijker naar het object. Hij zag een schijfvormig vaartuig met verlichte ramen, waarachter hij mensachtige figuren waarnam.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Kathleen Marden, het nichtje van Barney en Betty Hill, met een portret van haar oom en tante (2019).

Overmand door paniek vluchtte hij terug naar de auto. Kort daarna ervoeren ze een vreemde trilling en een elektronisch piepgeluid. Het volgende moment bevonden ze zich 35 mijl (56 kilometer) verderop en konden ze zich niets herinneren van de laatste twee uren. Hun horloges stonden stil en de leren band van de verrekijker van Barney was doorgesneden.

Angst en amnesie

Na thuiskomst kregen de Hills te kampen met ernstige angst, nachtmerries en gezondheidsklachten. Betty begon levendige dromen te krijgen over medische onderzoeken door niet-menselijke wezens. Ze namen contact op met de luchtmacht, maar om hun geheugenverlies te verklaren, zochten ze hulp bij de beroemde psychiater Dr. Benjamin Simon. Hij stelde voor om hypnosetherapie te gebruiken om de 'verloren' twee uur van die nacht te achterhalen.

De getuigenissen onder hypnose

Onder diepe hypnose vertelden Betty en Barney, onafhankelijk van elkaar, vergelijkbare, huiveringwekkende verhalen. Ze herinnerden zich dat ze door kleine, grijze wezens (later bekend als 'Greys') aan boord van het schip waren gebracht. Daar werden ze onderworpen aan ongemakkelijke en pijnlijke medische procedures, waaronder het plaatsen van een lange naald in Betty's navel.

Barney's beschrijving van de wezens met grote hoofden en schuine ogen legde de basis voor het moderne stereotype van de alien. Hun gedetailleerde, overeenkomende verhalen maakten de zaak tot een mijlpaal in de UFO-geschiedenis.