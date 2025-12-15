Dirk van Duijvenbode openhartig na tegenslagen: ‘Geloof nu niet volledig in wereldtop’

Dirk van Duijvenbode liet in een openhartig interview met NU.nl weten dat hij na onzekere tijden met twijfels van start gaat aan het WK darts.

Blessure liet diepe sporen na

Dirk van Duijvenbode verschijnt maandagavond aan de oche met enige bagage. De Westlander kampte de afgelopen jaren met hardnekkige schouderproblemen, die hem sportief en mentaal hebben teruggeworpen. Lange tijd wisten specialisten niet wat er precies mis was, wat de onzekerheid vergrootte. Uiteindelijk bleek een beschadigde spier rond het schouderblad de boosdoener. Opluchting was er, maar de schade op de wereldranglijst was al aangericht.

Waar Van Duijvenbode ooit een vaste subtopper was en zelfs de top tien aantikte, moest hij toezien hoe zijn positie wegzakte. Zelf spreekt hij van een terugval van vijf tot zes jaar. Niet alleen in prijzengeld, maar vooral in vertrouwen. Tegenstanders werden in zijn hoofd groter dan ze waren, soms tot het irrationele toe. Momenteel is hij nog de nummer 29 van de wereld.

Pijnlijk WK en mentale worsteling

Het vorige WK staat hem nog scherp bij. Griep, vervelend nieuws in de privésfeer, en een vroege nederlaag tegen Madars Razma zorgden voor een deceptie. De frustratie kwam na afloop zichtbaar naar buiten in een interview met Viaplay. Volgens Van Duijvenbode was dat de opeenstapeling van pijn, teleurstelling en gemiste kansen.

Tijdens zijn herstel werkte hij met een mental coach om beter met onzekerheid om te gaan. Toch blijft de angst voor terugkeer van de blessure sluimeren. Een pijntje in september maakte hem bang om in de spiegel te kijken en zijn arm te bewegen.

Voorzichtig vooruitkijken

Op dit WK treft Van Duijvenbode in de eerste ronde de Belg Andy Baetens. Fysiek voelt hij zich beter, maar mentaal is hij nog niet vrij. 'Ik vind mezelf goed genoeg voor de top zestien en zelfs top tien,' zei hij. Tegelijk erkent Aubergenius: 'Ik geloof op dit moment nog niet volledig dat ik de wereldtop weer kan halen'. Toch hoopt hij dat dat gevoel dit WK of volgend jaar weer terug kan keren.