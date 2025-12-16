De douche, zoals we die vandaag kennen, bestaat over tien jaar niet meer

In Japan wordt momenteel getest hoe de dagelijkse lichaamsverzorging er in de toekomst uit zou kunnen zien. In plaats van een douchekop en shampoo neemt een intelligente capsule de complete reiniging over - van massage tot drogen.

De wedergeboorte van een expo-icoon

Het Japanse bedrijf Science heeft de Mirai Ningen Sentakuki (Menselijke Wasmachine van de Toekomst) onthuld, een apparaat dat het concept van douchen of baden naar een geheel nieuw niveau tilt. Deze futuristische pod is een moderne herinterpretatie van de iconische Sanyo 'mensenwasmachine' uit de Osaka Expo van 1970, een retrofuturistisch concept dat nu werkelijkheid wordt met technologie van de 21e eeuw.

Na zes jaar ontwikkeling en een overweldigende respons op de Osaka-Kansai Expo, waarbij maar liefst 40.000 bezoekers zich aanmeldden voor een proefbeurt, heeft Science besloten het prototype commercieel te produceren.

Geavanceerde reiniging: biometrie en microbellen

De 'Menselijke wasmachine' is allesbehalve een gewone badkuip; het is een persoonlijke spa-sessie aangedreven door geavanceerde biometrie. Een sensor in de rugleuning meet de vitale gegevens van de gebruiker, zoals de hartslag, in realtime. Deze gegevens worden gebruikt om de badervaring volledig te optimaliseren. Het doel is het 'automatisch wassen van zowel lichaam als geest': de pod projecteert beelden op de binnenwanden en past de waterstroom aan, afgestemd op de fysieke en mentale staat van de gebruiker.

De menselijke wasmachine uit Japan.

De kern van het reinigingsproces is de gepatenteerde microbellen-technologie van Science. Deze onzichtbaar kleine, negatief geladen bubbels dringen diep door in de poriën van de huid en hechten zich aan positief geladen organisch materiaal (vuil), waardoor een uitzonderlijk efficiënte en zachte reiniging wordt gegarandeerd. De gebruiker stapt in, sluit het deksel en geniet van een volledige was- en ontspanningscyclus die, inclusief de optionele droogcyclus, slechts ongeveer 15 minuten duurt.

Exclusieve luxe en toekomstperspectieven

Door de enorme belangstelling na de tentoonstelling wordt de Mirai Ningen Sentakuki nu in beperkte oplage gemaakt. Er worden slechts 50 modellen geproduceerd, grotendeels om de exclusiviteit van het apparaat te waarborgen. Met een prijskaartje van 385.000 dollar (ongeveer 350.000 euro) is dit geen product voor de gemiddelde consument.

De eerste modellen zijn al verkocht aan een hotel in Osaka en een elektronicaketen in Tokio, wat de focus op de commerciële sector onderstreept. Science erkent echter dat de technologie kan evolueren. Ze laten de deur open voor de mogelijkheid dat, wanneer de technologie verder rijpt en er massaproductie mogelijk is, er een betaalbaarder model voor thuisgebruik zou kunnen ontstaan. Bovendien zou het ontwerp potentieel kunnen bieden voor de gehandicaptenzorg.