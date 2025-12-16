FVD boycot toespraak Zelensky: 'De VS en Rusland moeten om tafel gaan en een deal maken'

De Oekraïense president Zelensky sprak dinsdag de Eerste en Tweede Kamerfracties toe. Forum voor Democratie is ontevreden over de opzet en was afwezig.

Zelensky's bezoek aan Den Haag

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is voor de vierde keer sinds de Russische invasie in Nederland aangekomen. Dinsdag sprak hij de Eerste en Tweede Kamer toe, een belangrijke stop na recente bezoeken aan Londen, Rome, Vaticaanstad en Berlijn. Hij ontmoet later op de dag ook demissionair premier Schoof, koning Willem-Alexander en ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie.

Nederland heeft sinds februari 2022 13,5 miljard euro aan militaire steun, en 3,5 miljard aan andere hulp geleverd, en maakt voor volgend jaar nog eens 700 miljoen extra vrij. Premier Schoof uitte optimisme over een mogelijk cruciaal momentum voor een staakt-het-vuren en vrede, mede dankzij de Amerikaanse dekking. Hij benadrukte de eensgezindheid over veiligheidsgaranties en verwacht dat een Europese vredesmacht in Oekraïne, ondanks Russische tegenstand, een voorwaarde zal zijn.

Claimscommissie en toekomstige steun

Een cruciaal onderdeel van het bezoek is de verwachte ondertekening van het Oprichtingsverdrag voor de Internationale Claimscommissie voor Oekraïne in het World Forum. Deze commissie zal claims voor schadevergoeding van particulieren, organisaties en overheidsinstanties beoordelen en de betalingen uit een speciaal fonds regelen. Het verdrag treedt in werking als 25 landen zich hebben aangesloten.

Zelensky wordt steeds afhankelijker van Europa nu de Amerikaanse steun onzeker is. Donderdag volgt een EU-top waar besloten wordt of de EU Oekraïne een grote lening kan verstrekken, gefinancierd met de bevroren tegoeden van de Russische centrale bank.

Lidewij de Vos: 'Hier lenen wij ons niet voor'

Forum-lijsttrekker Lidewij de Vos verklaarde via X waarom de fracties van haar partij wederom afwezig waren. Forum bleek niet aanwezig omdat het onmogelijk is om vragen te stellen. De huidige opzet impliceert volgens De Vos dat het 'onze oorlog' is, en vormt volgens haar daarom een verkapte steunbetuiging. Via Zelensky zou 'verdere escalatie' worden gesteund, aldus De Vos.

De oplossing is volgens haar dat de VS en Rusland om tafel gaan, zodat 'de vrede eindelijk kan terugkeren op ons continent'. Forum plaatst het lot van de onderhandelingen dus in de handen van Donald Trump, die het afgelopen jaar meermaals bewees 180 graden van standpunt te kunnen wisselen.