Het extra dik Decembernummer van Nieuwe Revu ligt nu in de schappen!

Je hoeft dit jaar niet te twijfelen over hoe je de laatste weken van december doorkomt. In deze extra dikke Nieuwe Revu staan genoeg spraakmakende verhalen om je tot de jaarwisseling niet te vervelen.

In deze speciale editie van Nieuwe Revu blikken we terug op het afgelopen jaar en brengen we natuurlijk ook verse actuele rapportages. Zo reflecteren we onder meer op de moord op Charlie Kirk die Amerika op z'n grondvesten deed schudden. Tevens brengen we een ode aan hen die ons dit jaar ontvielen: van politici als Hans Wiegel en Frits Bolkestein, zangers als Gerard Coxen Rob de Nijs en presentators als Dieuwertje Blok,Viola Holt en Joost Prinsen.

Daarnaast kijken we uiteraard naar de actualiteit en de toekomst. Zoals het verhaal van de Canadese seriemoordenaar Bruce McArthur. Hij raakte bekend als ‘The Santa Claus Killer’ omdat hij in de winter kerstman speelde in een winkelcentrum in Toronto. Hij vermoordde tussen 2010 en 2017 minstens acht mannen en dat maakte extra veel indruk omdat McArthur er ook echt een beetje uitzag als Santa Claus. ‘Ho, ho, ho!

Daarnaast nemen we de vraag in beschouwing of Donald Trump ook kerst 2026 zal halen. Volgens het Witte Huis blaakt de 79-jarige president van gezondheid. Zijn artsen noemen hem zelfs de gezondste president die de Verenigde Staten hebben gekend. Maar zijn lichaam - en zijn brein - lijken een heel ander verhaal te vertellen.

