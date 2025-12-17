Voormalig manager uit op eerherstel: rechtszaak tegen Avicii's familie

De harde strijd om het imago

Arash 'Ash' Pournouri, de voormalige manager van de overleden dj Avicii, is de hetze zat. Na de tragische zelfmoord van Tim Bergling (Avicii) in 2018, ontstond een publiek beeld van Pournouri als de gewetenloze man die de artiest te hard pushte. Documentaires en boeken zouden hem onterecht hebben neergezet als de hoofdschuldige voor de verslechterde mentale gezondheid van Bergling.

Pournouri heeft nu juridische stappen ondernomen tegen bedrijven die onder beheer staan van Avicii's familie. Het gaat hem naar eigen zeggen niet om het geld, eventuele schadevergoedingen doneert hij naar eigen zeggen aan goede doelen. Zijn doel is puur rehabilitatie. 'Ik werd in het openbaar beschuldigd en veroordeeld voor dingen die ik niet heb gedaan,' aldus Pournouri. Hij eist dat de feiten 'eens en voor altijd' bekend worden.

Introvert in een harde wereld

De rechtszaak werpt opnieuw licht op de onhoudbare druk waaronder Bergling leefde. Hoewel hij hits als Wake Me Up en Levels scoorde, was de dj, die kampte met alcoholproblemen en fysieke kwalen, ongelukkig in de dancewereld.

Bergling, een uitgesproken introvert, vond het toeren en alles eromheen 'nooit natuurlijk'. De Zweed stopte in 2016 met optreden, maar de schade aan zijn gezondheid en gemoed was al aangericht. Nu de manager de juridische strijd aangaat, komt de vraag bovendrijven: wie droeg écht de verantwoordelijkheid voor Avicii’s ondergang, en zal de rechtszaak een nieuw licht werpen op de duistere kant van de muziekindustrie?