Het CV Makeover Experiment: 3 Echte CV's Beoordeeld door HR-experts

Ben je benieuwd wat recruiters écht denken als ze naar je cv kijken? Volgens LinkedIn’s Talent Trends-rapport beoordelen ze binnen enkele seconden of een cv relevant is. We namen drie echte cv’s van werkzoekenden in verschillende carrièrefases, gaven ze een complete make-over en lieten HR-professionals beide versies beoordelen.
De resultaten? Oogopenend. Kleine aanpassingen maakten een enorme impact op hoe deze cv's werden beoordeeld. Hier zijn de belangrijkste inzichten uit ons cv-makeover-experiment.
Het experiment: Hoe we cv-transformaties testen
We selecteerden drie werkzoekenden met verschillende ervaringsniveaus:
- Sophie – Een pas afgestudeerde die solliciteert op marketingfuncties
- Jan – Een professional met gemiddelde ervaring die zoekt naar een projectmanagementplan
- Priya – Een senior finance executive die wil doorgroeien naar een leiderschapsfunctie
Elke deelnemer leverde zijn huidige cv in. We pasten bewezen cv-schrijfprincipes toe om verbeterde versies te maken, met focus op lay-out, structuur en duidelijkheid. Vervolgens vroegen we drie HR-professionals om zowel het originele als verbeterde cv te beoordelen, zonder te weten welke versie welke was.
Waar HR-professionals op letten
Onze HR-reviewers deelden vooraf wat hen direct opvalt in een cv:
- Duidelijkheid en structuur – Kunnen ze snel de belangrijkste informatie vinden?
- Relevante prestaties – Laat de kandidaat impact zien?
- Professionele presentatie – Ziet het cv er verzorgd en overzichtelijk uit?
- Aangepaste inhoud – Is het cv toegespitst op de functie?
Met deze criteria in gedachten, laten we de resultaten van elke cv-transformatie bekijken.
Het cv van Sophie: Pas afgestudeerde
Originele cv-problemen
|Probleem
|Impact
|Lange, dense alinea's
|Moeilijk snel te scannen
|Algemene doelstelling
|Laat geen unieke waarde zien
|Opleiding als eerste vermeld
|Verbergt relevante ervaring
|Geen meetbare prestaties
|Geen bewijs van impact
De make-over
We herstructureerden het cv van Sophie om haar prestaties te benadrukken:
- De doelstelling vervangen door een korte professionele samenvatting
- Relevante werkervaring bovenaan geplaatst, vóór opleiding
- Bullet points toegevoegd met meetbare resultaten
- Verouderde skills en irrelevante details verwijderd
HR-feedback:
Origineel cv: "Dit voelt erg standaard aan. Ik zie niet wat Sophie uniek maakt vergeleken met andere afgestudeerden."
Verbeterd cv: "Veel beter. Ik zie meteen de prestaties van Sophie en begrijp wat ze te bieden heeft. De cijfers helpen haar impact duidelijk maken."
Belangrijk inzicht: Zelfs zonder veel ervaring kan het laten zien van meetbare resultaten een groot verschil maken.
Het cv van Jan: Professional met gemiddelde ervaring
Originele cv-problemen
|Probleem
|Impact
|Te lang (drie pagina's)
|Belangrijke info gaat verloren
|Functieomschrijvingen in plaats van resultaten
|Toont geen toegevoegde waarde
|Inconsistent formaat
|Onprofessionele uitstraling
|Verouderde functies van meer dan 10 jaar geleden
|Neemt waardevolle ruimte in beslag
De make-over
We brachten het cv van Jan terug tot twee pagina's en legden de nadruk op leiderschapskwaliteiten:
- Functies van meer dan 10 jaar geleden verwijderd
- Functieomschrijvingen omgezet naar resultaatgerichte statements
- Formaat overal consistent gemaakt
- Resultaten van projecten en teamleiderschap benadrukt
HR-feedback:
Origineel cv: "Deze persoon heeft veel gedaan, maar ik kan niet zien waar hij echt goed in is. Het leest als een lijst verantwoordelijkheden."
Verbeterd cv: "Nu zie ik duidelijk dat Jan een sterke projectmanager is die resultaten behaalt. De prestaties zijn helder en relevant."
Belangrijk inzicht: Minder is vaak meer. Focus op recente, relevante prestaties in plaats van alle verantwoordelijkheden op te sommen.
Het cv van Priya: Senior executive
Originele cv-problemen
|Probleem
|Impact
|Te veel details over operationele taken
|Toont geen leiderschapsniveau
|Geen executive summary
|Mist kans om expertise te presenteren
|Chronologisch formaat
|Legt geen nadruk op strategische impact
|Generieke LinkedIn-link
|Verspilde ruimte
De make-over
We positioneerden Priya als een strategische leider:
- Een krachtige executive summary toegevoegd met leiderschap prestaties
- Inhoud geherstructureerd om strategische initiatieven te benadrukken
- Technische details gereduceerd ten gunste van bedrijfsresultaten
- LinkedIn-link verwijderd (voor senior functies vaak overbodig)
HR-feedback:
Origineel cv: "Ik twijfel of deze kandidaat echt op executive-niveau opereert. Het cv richt zich te veel op dagelijkse taken."
Verbeterd cv: "Dit is een sterke kandidaat voor een leiderschapsrol. De strategische prestaties en impact zijn direct duidelijk."
Belangrijk inzicht: Op seniorniveau moet een cv strategisch denken en bedrijfsimpact benadrukken, niet technische uitvoering.
Algemene thema's uit alle cv-make-overs
Ons experiment bracht enkele universele cv-principes naar voren:
Structuur is belangrijk
- Gebruik bullet points voor snelle scanning
- Houd het formaat consistent
- Prioriteer recente, relevante ervaring
Resultaten spreken luider dan verantwoordelijkheden
- Vervang "Verantwoordelijk voor" door concrete prestaties
- Voeg cijfers toe waar mogelijk
- Toon impact, niet alleen activiteit
Pas aan op jouw carrièrefase
- Afgestudeerden: Focus op potentieel en overdraagbare vaardigheden
- Mid-career: Benadruk leiderschap en resultaten
- Seniorrollen: Leg de nadruk op strategische impact en bedrijfsresultaten
Minder is meer
- Verwijder verouderde informatie
- Schrap irrelevante details
- Houd het beknopt en gericht
Wat kun jij nu doen?
Klaar om je cv een make-over te geven? Begin hier:
- Bekijk je huidige cv op basis van de problemen die we hebben geïdentificeerd
- Focus op prestaties in plaats van verantwoordelijkheden
- Pas de inhoud aan op jouw carrièrefase en de functie waarop je solliciteert
- Laat iemand uit jouw vakgebied je nieuwe versie beoordelen
Onthoud, je cv is vaak je eerste indruk bij potentiële werkgevers. Het hoeft geen complete transformatie te zijn, maar strategische verbeteringen kunnen jouw unieke waarde beter naar voren brengen. Laat iemand uit jouw vakgebied je nieuwe versie beoordelen. En als je extra inspiratie nodig hebt, bekijk dan deze ATS-vriendelijke cv-templates om te zien hoe een duidelijke structuur en opmaak eruit kunnen zien.
