Het CV Makeover Experiment: 3 Echte CV's Beoordeeld door HR-experts

Kleine aanpassingen maken een enorme impact op hoe CV's worden beoordeeld. Hier zijn de belangrijkste inzichten uit ons cv-makeover-experiment

Ben je benieuwd wat recruiters écht denken als ze naar je cv kijken? Volgens LinkedIn’s Talent Trends-rapport beoordelen ze binnen enkele seconden of een cv relevant is. We namen drie echte cv’s van werkzoekenden in verschillende carrièrefases, gaven ze een complete make-over en lieten HR-professionals beide versies beoordelen.

De resultaten? Oogopenend. Kleine aanpassingen maakten een enorme impact op hoe deze cv's werden beoordeeld. Hier zijn de belangrijkste inzichten uit ons cv-makeover-experiment.

Het experiment: Hoe we cv-transformaties testen

We selecteerden drie werkzoekenden met verschillende ervaringsniveaus:

Sophie – Een pas afgestudeerde die solliciteert op marketingfuncties

Jan – Een professional met gemiddelde ervaring die zoekt naar een projectmanagementplan

Priya – Een senior finance executive die wil doorgroeien naar een leiderschapsfunctie

Elke deelnemer leverde zijn huidige cv in. We pasten bewezen cv-schrijfprincipes toe om verbeterde versies te maken, met focus op lay-out, structuur en duidelijkheid. Vervolgens vroegen we drie HR-professionals om zowel het originele als verbeterde cv te beoordelen, zonder te weten welke versie welke was.

Waar HR-professionals op letten

Onze HR-reviewers deelden vooraf wat hen direct opvalt in een cv:

Duidelijkheid en structuur – Kunnen ze snel de belangrijkste informatie vinden?

Relevante prestaties – Laat de kandidaat impact zien?

Professionele presentatie – Ziet het cv er verzorgd en overzichtelijk uit?

Aangepaste inhoud – Is het cv toegespitst op de functie?

Met deze criteria in gedachten, laten we de resultaten van elke cv-transformatie bekijken.

Het cv van Sophie: Pas afgestudeerde

Originele cv-problemen

Probleem Impact Lange, dense alinea's Moeilijk snel te scannen Algemene doelstelling Laat geen unieke waarde zien Opleiding als eerste vermeld Verbergt relevante ervaring Geen meetbare prestaties Geen bewijs van impact

De make-over

We herstructureerden het cv van Sophie om haar prestaties te benadrukken:

De doelstelling vervangen door een korte professionele samenvatting

Relevante werkervaring bovenaan geplaatst, vóór opleiding

Bullet points toegevoegd met meetbare resultaten

Verouderde skills en irrelevante details verwijderd

HR-feedback:

Origineel cv: "Dit voelt erg standaard aan. Ik zie niet wat Sophie uniek maakt vergeleken met andere afgestudeerden."

Verbeterd cv: "Veel beter. Ik zie meteen de prestaties van Sophie en begrijp wat ze te bieden heeft. De cijfers helpen haar impact duidelijk maken."

Belangrijk inzicht: Zelfs zonder veel ervaring kan het laten zien van meetbare resultaten een groot verschil maken.

Het cv van Jan: Professional met gemiddelde ervaring

Originele cv-problemen

Probleem Impact Te lang (drie pagina's) Belangrijke info gaat verloren Functieomschrijvingen in plaats van resultaten Toont geen toegevoegde waarde Inconsistent formaat Onprofessionele uitstraling Verouderde functies van meer dan 10 jaar geleden Neemt waardevolle ruimte in beslag

De make-over

We brachten het cv van Jan terug tot twee pagina's en legden de nadruk op leiderschapskwaliteiten:

Functies van meer dan 10 jaar geleden verwijderd

Functieomschrijvingen omgezet naar resultaatgerichte statements

Formaat overal consistent gemaakt

Resultaten van projecten en teamleiderschap benadrukt

HR-feedback:

Origineel cv: "Deze persoon heeft veel gedaan, maar ik kan niet zien waar hij echt goed in is. Het leest als een lijst verantwoordelijkheden."

Verbeterd cv: "Nu zie ik duidelijk dat Jan een sterke projectmanager is die resultaten behaalt. De prestaties zijn helder en relevant."

Belangrijk inzicht: Minder is vaak meer. Focus op recente, relevante prestaties in plaats van alle verantwoordelijkheden op te sommen.

Het cv van Priya: Senior executive

Originele cv-problemen

Probleem Impact Te veel details over operationele taken Toont geen leiderschapsniveau Geen executive summary Mist kans om expertise te presenteren Chronologisch formaat Legt geen nadruk op strategische impact Generieke LinkedIn-link Verspilde ruimte

De make-over

We positioneerden Priya als een strategische leider:

Een krachtige executive summary toegevoegd met leiderschap prestaties

Inhoud geherstructureerd om strategische initiatieven te benadrukken

Technische details gereduceerd ten gunste van bedrijfsresultaten

LinkedIn-link verwijderd (voor senior functies vaak overbodig)

HR-feedback:

Origineel cv: "Ik twijfel of deze kandidaat echt op executive-niveau opereert. Het cv richt zich te veel op dagelijkse taken."

Verbeterd cv: "Dit is een sterke kandidaat voor een leiderschapsrol. De strategische prestaties en impact zijn direct duidelijk."

Belangrijk inzicht: Op seniorniveau moet een cv strategisch denken en bedrijfsimpact benadrukken, niet technische uitvoering.

Algemene thema's uit alle cv-make-overs

Ons experiment bracht enkele universele cv-principes naar voren:

Structuur is belangrijk

Gebruik bullet points voor snelle scanning

Houd het formaat consistent

Prioriteer recente, relevante ervaring

Resultaten spreken luider dan verantwoordelijkheden

Vervang "Verantwoordelijk voor" door concrete prestaties

Voeg cijfers toe waar mogelijk

Toon impact, niet alleen activiteit

Pas aan op jouw carrièrefase

Afgestudeerden: Focus op potentieel en overdraagbare vaardigheden

Mid-career: Benadruk leiderschap en resultaten

Seniorrollen: Leg de nadruk op strategische impact en bedrijfsresultaten

Minder is meer

Verwijder verouderde informatie

Schrap irrelevante details

Houd het beknopt en gericht

Wat kun jij nu doen?

Klaar om je cv een make-over te geven? Begin hier:

Bekijk je huidige cv op basis van de problemen die we hebben geïdentificeerd

Focus op prestaties in plaats van verantwoordelijkheden

Pas de inhoud aan op jouw carrièrefase en de functie waarop je solliciteert

Laat iemand uit jouw vakgebied je nieuwe versie beoordelen

Onthoud, je cv is vaak je eerste indruk bij potentiële werkgevers. Het hoeft geen complete transformatie te zijn, maar strategische verbeteringen kunnen jouw unieke waarde beter naar voren brengen. Laat iemand uit jouw vakgebied je nieuwe versie beoordelen. En als je extra inspiratie nodig hebt, bekijk dan deze ATS-vriendelijke cv-templates om te zien hoe een duidelijke structuur en opmaak eruit kunnen zien.