Op vakantie naar Zwitserland. Hier moet je aan denken

In dit artikel lees je alles wat je moet weten als je op vakantie gaat naar Zwitserland.

Zwitserland is voor veel Nederlanders een populaire vakantiebestemming. Het land staat bekend om zijn indrukwekkende Alpenlandschappen, kristalheldere meren, goed gemarkeerde wandelroutes, charmante dorpen en prima infrastructuur. Of je nu gaat skiën, wandelen, een roadtrip maakt of simpelweg wilt genieten van rust en natuur, bereid je goed voor op je vakantie naar Zwitserland. Omdat het land geen lid is van de Europese Unie en eigen regels hanteert voor verkeer, tol en verzekeringen, is het slim om vooraf te weten waar je rekening mee moet houden. In dit artikel lees je alles wat je moet weten als je op vakantie gaat naar Zwitserland.

Reisdocumenten en grensregels

Hoewel Zwitserland geen EU-lidstaat is, maakt het wel deel uit van de Schengenzone. Dat betekent dat je als Nederlander vrij kunt reizen zonder grenscontroles, maar je moet altijd een geldig paspoort of ID-kaart bij je hebben. Voor kinderen geldt hetzelfde. Neem ook je zorgpas en eventuele verzekeringspapieren mee. Een geprinte of digitale reisverzekering is handig in geval van nood. Ga je met de auto, controleer dan of je groene kaart up-to-date is.

Het Zwitserse vignet: verplicht op de snelweg

Als je met de auto naar Zwitserland reist, heb je verplicht een vignet nodig om over de Zwitserse snelwegen te rijden. Anders riskeer je een hoge boete. Het vignet is geldig voor één kalenderjaar en is zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar. Een vignet kost een vast bedrag en geldt van 1 januari tot 31 december, ongeacht het moment van aankoop. Plak je het vignet op de voorruit, zorg dan dat het goed zichtbaar is. Een digitaal vignet is gekoppeld aan je kenteken en biedt meer flexibiliteit. Je kunt vooraf eenvoudig een vignet aanschaffen via Vignetteswitzerland.com/nl/ zodat je bij de grens niet voor verrassingen komt te staan.

Autorijden in Zwitserland: regels en veiligheid

Zwitserland staat bekend om zijn strikte verkeersregels en hoge boetes. Bovendien is autorijden in bergachtige gebieden anders dan in Nederland. Als je in de bergen rijdt, rem af op de motor, niet steeds met je rem. Houd meer afstand dan dat je normaal zou doen. Het verkeer kan plotseling stoppen op smalle bergwegen. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat je in Zwitserland altijd met je lichten aan moet rijden, ook overdag. Sneeuwkettingen zijn in bepaalde gebieden verplicht bij extreem winterweer. Winterbanden zijn niet verplicht, maar sterk aanbevolen in de wintermaanden.

Klimaat en kleding

Het Zwitserse klimaat varieert sterk per regio. De Alpen kennen koele zomers en koude winters, terwijl het zuiden bij Lugano juist bijna mediterraan aanvoelt. Neem genoeg laagjes kleding mee. Zou kun je je kleding het beste afstemmen op de temperaturen. Neem ook een regenjas en stevige wandelschoenen mee. Ook Zonnebrandcrème is geen overbodige luxe. Ook in de winter kan de zon sterk zijn door weerkaatsing op sneeuw. Ga je in de winter naar Zwitserland, neem dan ook handschoenen, thermokleding en eventueel skikleding.

Overnachten: hotels, chalets en campings

Zwitserland biedt een breed scala aan accommodaties. Hotels in grote steden zijn vaak duurder, chalets en appartementen in de bergen hebben vaak veel ruimte en sfeer. Zwitserland is een populaire vakantiebestemming, boek daarom vroeg in het hoogseizoen (zomer en winter). Voor skiërs zijn chalets in dorpen als Zermatt, Davos en Grindelwald ideaal. Campings zijn vaak netjes en alles is er goed geregeld, maar vaak vrij prijzig en in het hoogseizoen zitten ze vaak snel vol.

Welke activiteiten mag je niet missen?

Zwitserland heeft voor ieder type reiziger iets moois te bieden. Als je van de natuur houdt, dan heeft Zwitserland veel voor je in petto. Wandelen in Lauterbrunnental, vaak het mooiste dal ter wereld genoemd of bijvoorbeeld het prachtige Vierwoudstrekenmeer en het Meer van Genève. Ook de Aletschgletsjer, de grootste gletsjer van de Alpen is een bezoekje waard. Ben je avontuurlijk en sportief aangelegd? Dan is mountainbiken in Graubünden of paragliden in Interlaken echt iets voor jou. Ook skiën in wereldberoemde gebieden als Saas-Fee of St. Moritz is een leuke ervaring.

De prijzen in Zwitserland

Zwitserland is niet goedkoop. Een kopje koffie kan al snel rond de 6 euro kosten. Hotels staan erom bekend prijzig te zijn en ook uit eten gaan is vaak wat duurder. Gelukkig zijn er manieren om de kosten een beetje in de hand te houden. Neem een keuken in je accommodatie zodat je zelf boodschappen kunt doen om te koken. Zo kun je vaak een hoop geld besparen.

Taal en cultuur

Zwitserland heeft vier officiële talen: Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans. De taal die je hoort hangt af van de regio waar je bent. Duits in Zwitserland klinkt anders: Zwitserduits is een dialect. Zwitsers staan bekend als vriendelijk, maar houden van rust en orde. Afval scheiden is zeer belangrijk; boetes voor verkeerd afval weggooien kunnen hoog zijn.

Een vakantie naar Zwitserland biedt een mix van natuur, cultuur en avontuur. Bereid je goed voor.

Denk aan je vignet, kies voor goede kleding en kies een accommodatie die bij je past. We wensen je veel plezier in Zwitserland.