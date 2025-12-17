Johan Derksen heeft medelijden met Schoof: 'Heel Europa vraagt zich af, wie is die man?'

Derksen ziet in Schoof geen geschikte premier

Premier Dick Schoof ontving gisteren de Oekraïense president Zelensky om de Nederlandse steun aan Oekraïne te bespreken. Johan Derksen kreeg beelden van het bezoek te zien en zei medelijden te hebben met hem. 'Hij staat erbij en heel Europa vraagt zich af: wie is die man,' aldus Derksen. Niemand trekt zich volgens hem iets aan van Schoof.

Johan: 'Ze nemen hem in het kabinet niet serieus, de oppositie neemt hem niet serieus. Die man moet toch spijt hebben dat hij hieraan begonnen is?'. Volgens De Snor zou Schoof gewoon weer duurloopjes moeten doen. 'Hij is geen jongen die goed kan spreken,' concludeerde Derksen.

Meer steun nodig voor Oekraïne

Demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans heeft ondertussen gezegd dat er meer militaire hulp nodig is voor Oekraïne. Nu er vooruitgang wordt geboekt in de onderhandelingen, zou Oekraïne volgens hem sterker staan als er meer steun wordt geboden.

Schoof zei te hopen dat de bevroren Russisch miljarden worden ingezet om Oekraïne te ondersteunen. Deze fondsen ter waarde van bijna 200 miljard euro zijn gestald in Brussel, bij het bedrijf Euroclear.



België vreest dat Rusland tegenmaatregelen zal treffen wanneer deze (nu nog bevroren) fondsen aan Oekraïne worden verstrekt.