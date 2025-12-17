Op deze dag in 1903: Orville Wright maakt de eerste vlucht met een gemotoriseerd vliegtuig

Het is 17 december 1903, de zanderige duinen van Kitty Hawk, North Carolina, zijn het decor van de eerste gemotoriseerde vlucht van de gebroeders Wright.

Van fietsenmakers tot vliegpioniers

Na het starten en runnen van een drukkerij en krant, openden de broers Orville & Wilbur Wright in 1893 de Wright Cycle Exchange, waar ze hun eigen fietsen ontwierpen en maakten. Orville werd in de zomer van 1896 langdurig ziek. In bed las hij over de experimenten met zweefvliegtuigen van de Duitser Otto Lilienthal, concepten die hij daarna niet meer los kon laten.

Nadat de broers langdurig over het onderwerp spraken, besloot Wilbur in 1899 het Smithsonian Institution aan te schrijven voor meer informatie over vliegen. Spoedig volgden boven hun fietsenzaak de eerste experimenten met het bouwen van een zweefvliegtuig.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Testvluchten in Kitty Hawk

Voor het testen van hun ontwerpen zochten de broers een ideale locatie met veel wind en weinig pottenkijkers, die ze vonden in Kitty Hawk, North Carolina. In september 1900 maakten ze daar hun eerste zweefvluchten. Ondanks dat de eerste modellen nog problemen vertoonden, keerden ze elke zomer terug met verbeterde ontwerpen.

Tussen 1901 en 1902 ontwikkelden ze een windtunnel om hun theorieën te testen en de ontwerpen bij te schaven. Het testen leidde tot het ontwerp van een enkel en beweegbaar roer, in plaats van vaste verticale vinnen. Ze maakten bijna 1000 vluchten, en bereikten afstanden tot wel 200 meter.

De historische vlucht van de Flyer

Toen de broers besloten een gemotoriseerd vliegtuig te bouwen, bleek dat er geen geschikte motor te koop was. Charles Taylor, een vriend en werknemer van hun fietsenzaak, ontwierp en bouwde in zes weken een viercilinder motor van aluminium, die licht genoeg was en voldoende vermogen leverde.

Prent van een vlucht van Wilbur Wright in Frankrijk in 1908.

Met dit nieuwe vliegtuig, de Flyer, reisden ze opnieuw naar de duinen bij Kitty Hawk. Op 17 december 1903 maakte Orville Wright de eerste succesvolle, gecontroleerde vlucht met een gemotoriseerd vliegtuig. De vlucht duurde 12 seconden en overbrugde een afstand van 37 meter.

Later die dag werd een vlucht van 59 seconden over 260 meter gemaakt. Helaas raakte het vliegtuig kort daarna zwaar beschadigd door een windvlaag. Uiteindelijk zouden de broers hun ontwerpen blijven verbeteren en internationale beroemdheid vergaren als luchtvaartpioniers.