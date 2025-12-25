3D-reconstructie: dit is hoe 'de Kerstman' er écht uit zag 1700 jaar geleden

Wetenschappers hebben achterhaald hoe Nicolaas van Myra, inspiratiebron van Sinterklaas en de Kerstman, er in het echt heeft uitgezien.

Wie was Nicolaas van Myra?

Nicolaas van Myra was een vroegchristelijke bisschop uit de vierde eeuw die leefde in de stad Myra, in het huidige Turkije. Hij werd rond het jaar 270 geboren en stierf volgens de overlevering op 6 december tussen 335-337. Nicolaas was van Griekse afkomst en kwam uit een rijke familie. Tijdens zijn leven stond hij bekend als een geliefd en gerespecteerd geestelijke. In 550 werd hij door de Grieks-Katholieke kerk heilig verklaard.

Over zijn werkelijke leven is weinig met zekerheid bekend, maar er ontstonden veel verhalen over zijn goede daden. Zo zou hij armen in het geheim hebben geholpen en onschuldige mensen hebben gered. Door deze legenden groeide hij uit tot een symbool van liefdadigheid en kindervriendelijkheid. Zijn verering vormde later de basis voor de figuur van Sinterklaas, en nog later de kerstman. Hij is de beschermheilige van meerdere (haven)steden in Europa, waaronder Amsterdam.

Hoe zag 'de kerstman' eruit?

Door nieuw wetenschappelijk onderzoek is het gezicht van Sint-Nicolaas van Myra, de historische inspiratiebron voor de Kerstman, zo nauwkeurig mogelijk gereconstrueerd. Onderzoekers maakten gebruik van moderne forensische technieken en gegevens van zijn schedel, die al eerder was bestudeerd. Op basis daarvan werd een driedimensionaal gezicht samengesteld dat laat zien hoe hij er tijdens zijn leven uit zag.

Hoe Nicolaas van Myra er volgens de onderzoekers heeft uitgezien tijdens zijn leven.

De reconstructie toont een man met een stevige botstructuur, donkere ogen, een brede neus en een volle baard. Zijn uiterlijk sluit aan bij historische beschrijvingen van een mediterrane bisschop. Opvallend is dat hij ook zeker kenmerken deelt met de kerstman zoals wij die vandaag de dag kennen.