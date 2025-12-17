Gratis cadeaus bij abonnementen lijken aantrekkelijk, maar iemand betaalt altijd de rekening. Hoe werkt dit verdienmodel en wie profiteert er echt?

Het bizarre businessmodel achter gratis cadeaus: wie betaalt de rekening eigenlijk?

Een iPad hier, een PlayStation 5 daar, een tv of een stapel cadeaubonnen: in ruil voor een handtekening onder een internet- of energiecontract vliegen de cadeaus je tegenwoordig om de oren. Het klinkt als een deal die je alleen op een illegale straathoek zou kunnen krijgen, maar staat nu gewoon pontificaal op de homepage van de bekendste bedrijven. Iedereen weet: gratis bestaat niet. En toch rennen we met z’n allen naar het volgende welkomstcadeau. De enige eerlijke vraag is: wie trekt uiteindelijk de portemonnee?

Korting is dood, lang leve het speeltje

Ooit ging het bij telecom en energie over dingen als “betrouwbare service”, “snelle verbinding” en “groene stroom”. Tegenwoordig wordt het nog wel weggemoffeld op de website, maar het verkoopt niet meer. Het enige wat nog telt, zit in een doos.

De moderne consument lijkt op een kind in de McDonald’s: niemand kijkt op de poster van de voedingswaardes, iedereen komt voor het speeltje. Een tientje korting per maand is saai en hebben we misschien niet eens nodig. Een PS5 of Apple Watch wel, die komt meteen nadat we onze eerste factuur betaald hebben.

Providers hebben dat prima door. Een korting van 240 euro over twee jaar voelt anders dan een doos met een glimmende gadget erin. Dat laatste doet direct iets in ons brein. Dopamine wint het van gezond verstand, elke keer weer. Daarom wordt er minder gestrooid met “nu €10 goedkoper per maand” en meer met “nu een gratis iPhone”.

Steeds lastiger om appels met appels te vergelijken

En precies daar begint het te wringen. Want hoe aantrekkelijker de cadeaus worden, hoe ondoorzichtiger de markt. Acties wisselen snel, voorwaarden verschillen per aanbieder en kleine lettertjes bepalen vaak of een deal echt gunstig is of vooral goed klinkt.

De ene aanbieding lijkt spectaculair, maar hangt vast aan een lange looptijd. De andere oogt bescheiden, maar blijkt over de hele contractperiode goedkoper. Voor consumenten is het steeds lastiger om te zien wat ze nu daadwerkelijk krijgen, en wat ze ervoor inleveren.

Er zijn sites die dit cadeaucircus systematisch in kaart brengen. Niet uit idealisme, maar omdat het zonder overzicht al snel gokken wordt met je vaste lasten. Wie kijkt naar welkomstcadeaus bij abonnementen , komt bijvoorbeeld uit bij WelkomstcadeauXL.nl, waar zichtbaar wordt hoe ver aanbieders inmiddels gaan om nieuwe klanten binnen te trekken en hoe strak dat allemaal is doorgerekend.

De rekensom waar niemand zin in heeft

Achter elk zogenaamd gratis cadeau zit een bloednuchtere rekensom. Een spelcomputer van 500 euro valt niet zomaar uit de lucht. Die wordt betaald, en niet door een gulle directeur met een warm hart voor de klant.

Het mechanisme is simpel.

Contracten zijn langer dan nodig. Een cadeau is geen gift, maar een investering die over de looptijd wordt terugverdiend.

Trouwe klanten dokken mee. De vaste klant die nooit overstapt, betaalt jaar in, jaar uit vrolijk mee aan de cadeaus van overstappers.

Luiheid is goud waard. Verreweg de meeste klanten laten hun contract gewoon doorlopen, ook als de looptijd allang voorbij is. In die extra maanden of zelfs jaren zit de winstmarge verscholen.

Extra diensten zijn pure marge. Cloudopslag, beveiligingspakketten, tv-pakketten die niemand kijkt: vrijwel alles wat erbij kan, is winstgevender dan het basisproduct.

Iedereen voelt ergens wel dat het zo werkt, maar bijna niemand heeft zin om de hele rekensom uit te pluizen. Het is veel leuker om te horen dat er een gratis console wordt bezorgd en de rest te parkeren in de categorie “zal wel ongeveer kloppen”.

Waarom we tóch massaal happen

Consumenten zijn slecht in wachten. Een directe beloning wint het bijna altijd van een voordeel dat zich pas na verloop van tijd uitbetaalt. Bij welkomstcadeaus ligt de winst meteen vast: een tastbaar product dat snel wordt geleverd. Een korting die zich over maanden of jaren uitstrekt, ook al is het voordeel groter, verliest het in beleving vrijwel altijd van iets dat je nú kunt uitpakken.

Die ene klant die precies op het moment dat het contract afloopt overstapt, het cadeau kiest, de voorwaarden snapt en elk jaar de beste deal meepakt, dát is het zelfbeeld dat wordt verkocht. In de praktijk is dat maar een klein deel van de mensen. De rest vergeet de einddatum, schuift de brief van de provider in een la en betaalt vrolijk door.

Het is moeilijk om weerstand te bieden. Een laptop met korting doet niet veel, maar een laptop met “gratis” noise-cancelling koptelefoon voelt aan als winst. Een energiecontract met scherpe tarieven is verstandig; een energiecontract met een nieuwe tv erbij is een cadeautje. Daar kun je met geen enkel rationeel argument tegenop boksen.

Het overstapcircus als nationale hobby

Nederland is een land van overstappers geworden. Waar in andere landen mensen jarenlang bij dezelfde aanbieder blijven uit gewoonte of loyaliteit, klikken Nederlanders zich elk jaar door de overstapjungle heen op zoek naar de volgende buit. Niet: “Wie is het beste?” maar: “Wie geeft nu het meeste weg?”

Providers hebben geen keus meer. De markt is verzadigd, iedereen vist in dezelfde vijver. Wie geen cadeaus meer uitdeelt, verdwijnt uit het vizier. Dus worden de acties elk jaar opgevoerd: hogere cadeauwaardes, duurdere gadgets, creatievere bundels. De cadeaus zijn allang geen probeersel meer, maar een volwaardig onderdeel van het verdienmodel.

Voor consumenten is dat vanzelfsprekend een kans. Wie zijn koppie erbij houdt, kan elke paar jaar een flink stuk hardware uit de lucht plukken zonder meer te betalen dan de buurman die al tien jaar bij dezelfde aanbieder zit te dutten.

Dat overstappen loont voor een actieve groep consumenten is geen geheim. Ook de Autoriteit Consument & Markt beaamt dit: een groot deel van de klanten betaalt structureel te veel doordat contracten ongemerkt doorlopen en aanbiedingen lastig te vergelijken zijn.

Wie wint er nou echt?

Blijft de hamvraag: wie profiteert het meest van dit gekke systeem? De aanbieder die dure spullen inkoopt en hoopt dat genoeg mensen blijven hangen om het terug te verdienen? Of de consument die bij elke overstap een nieuw speeltje op de tafel kan leggen en per maand niet meer betaalt dan zijn passieve buurman?

De eerlijke conclusie: beide kanten winnen, zolang iedereen blijft meedoen. De provider krijgt voorspelbare inkomsten en een continue stroom nieuwe klanten. De actieve klant verzamelt elke paar jaar een nieuw apparaat of dikke cadeaubon, zonder extra maandlasten. Verliezers zijn vooral de mensen die nooit overstappen en braaf blijven zitten waar ze zitten.

Gratis bestaat niet. Maar in dit bizarre businessmodel komt het er verdacht dichtbij, voor wie bereid is om af en toe van stoel te wisselen en het spel net zo serieus te nemen als de aanbieders dat doen.